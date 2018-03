Lacandones inician feria por la Selva

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Es triste que a Chiapas, lo vean como un estado de secuestros, de bloqueos, de manifestaciones, asaltos, por eso el gobierno tiene que trabajar y no ser coparticipe, señaló Chanki´n Chambor Chanabor, promotor de la conservación y turismo de la Selva Lacandona.

A ellos les afecta mucho estas manifestaciones, aunque tienen buena infraestructura, de nada sirve si hay bloqueos y asaltos, eso inhiben la presencia de los vacacionistas, preguntó cómo se va a pagar a los trabajadores, por eso es necesario alzar la voz, pero de qué sirve si no hay responsabilidad de las autoridades.

Añadió que es momento de decir basta a todo esto, llamó a los ciudadanos a ser parte del trabajo de los lacandones como de todos los centros turísticos, la conservación y la vida misma, esto es el bien común de todos insistió, nada puede ser de manera diferente si no se pone las manos a la obra.

Citó más adelante que si el gobierno no le pone interés, la Selva quedará como algo histórico, los libros darán cuenta que en algún momento existió, por eso volvió a retomar que es momento de trabajar todos, no solamente los lacandones, cada uno puede hacerlo desde su lugar de origen.

En este caso, debe uno prepararse, para atender cuantos espacios existen, incluyendo la Reserva de Montes de Azules, esto para poder tener un futuro mejor, por las nuevas generaciones que habrán de venir, que estarán y que son los hijos, los nietos, que es la misma familia.

Invitó también el visitar la Selva, donde se llevará a cabo la feria que se inicia con este 27, donde todos los ciudadanos están invitados, porque además de conocer, es parte de los ingresos familiares, por lo que es válido que los visiten, la derrama económica es buena para todos.