Las Instituciones son del Pueblo: Rutilio

“Las instituciones públicas no son propiedad de nadie, son de la sociedad”, expresó el gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, en el marco de una reunión con integrantes de la Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado de Chiapas (Feacomech), a quienes invitó a sumar esfuerzos para lograr el cambio que Chiapas necesita para avanzar.

Señaló que durante su administración se trabajará de manera decidida para terminar con la corrupción y la impunidad que durante muchos años se han ido incrustando en el gobierno, y aunque reconoció que no es una tarea fácil tampoco es imposible, por ello se requiere de la colaboración de todos los sectores sociales.

En este sentido, se refirió a la importancia de contar con funcionarios que tengan verdadera vocación de servicio ya que no se permitirá que lleguen a los cargos públicos con el objetivo de beneficiarse a costa del presupuesto mientras que la mayoría de la gente sigue viviendo en la pobreza, sin acceso a la seguridad social e incluso muriendo de enfermedades curables.

De la misma forma, destacó que no se contratará a nadie por recomendación, tráfico de influencias o nepotismo, sino por méritos; “es una ofensa a la sociedad que los familiares estén metidos en todas las instituciones y que no se le dé la oportunidad a la gente que se esfuerza y se ha preparado para servir, eso es una infamia que no vamos a permitir”.

Escandón Cadenas dio a conocer que una de las primeras acciones que lleve a cabo al tomar posesión como gobernador constitucional será la de enviar una iniciativa de ley para quitar el fuero, a fin de castigar a quienes se aprovechen de su puesto para traicionar la confianza de la gente; además se terminarán con los privilegios y se recortarán los salarios que gozan los altos funcionarios.

“Lo que se busca evitar es que quienes nos dediquemos al trabajo de atender a la sociedad, a través del Estado, lo hagamos de manera digna y eso nos va a permitir vivir bien. No hay mayor riqueza que la del deber cumplido y dejar el ejemplo a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros hijos”, agregó.

El gobernador electo también reiteró que los aviones y helicópteros serán utilizados como ambulancias y para cuestiones de protección civil y seguridad pública, “ya no vamos a ver a los funcionarios públicos paseándose, eso es indignante, sobre todo en un estado donde mucha gente no tiene ni lo más indispensable”.

Finalmente, dejó en claro que estas medidas permitirán generar ahorros importantes para llevar a cabo acciones que sean de verdadero beneficio social, porque eso es lo que el pueblo necesita de su gobierno.

“En la pasada elección del 1 de julio la expresión de la voluntad en Chiapas se manifestó y dio una señal muy clara: no ganaron los candidatos, ganó Chiapas, ganó México y nosotros estamos obligados a cumplir ese mandato de la sociedad, vamos a trabajar por Chiapas y por México”, concluyó.

En este evento estuvieron presentes: José Jaime Gutiérrez, presidente de la Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado de Chiapas (Feacomech); Guadalupe Ruiz Córdova, secretaria de la Feacomech; José Ricardo Tovilla Victoria, vicepresidente de la Feacomech; Luis Arturo Rojas Orantes, tesorero de la Feacomech; y Jorge Farrera Gutiérrez, enlace legislativo de la Feacomech, entre otros.