Leche materna, la mejor medicina

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Para que los infantes estén saludables, es importante la promoción de la lactancia, se requiere de impulsar en las mamás esta práctica, aun cuando tengan que trabajar o estudiar y en su caso hasta por estética, se impidan por sí mismo, el no hacerlo.

Los niños entre mejor nutridos estén, mejor será la fuerza para afrontar las enfermedades, desde el Hospital Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, se inició con las enfermeras y médicos, la promoción de trasladar toda información que sea necesaria, para que las madres no abandones esta labor para con sus hijos.

Ello se dijo en cumplimiento de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia del Nacimiento y la Lactancia (IAN) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF; quienes también desde leyes locales, se lograron que se cuente con espacios de lactancia en oficinas para con los bebés.

Para algunos pediatras, es necesario que el bebé sea amamantado hasta los 3 años, para otros 2 años y medio, porque en la leche materna está los nutrientes necesarios que ayudará a crear defensas de cualquier enfermedad de los niños, por eso la insistencia de que esto no se abandone.

El Comité de Lactancia Materna del hospital, hizo entrega de un enmicado de los Diez Pasos Para Una Lactancia Exitosa, al personal de salud de esta unidad hospitalaria con la finalidad de fortalecer y difundir la importancia de la leche materna que debe ser exclusiva durante los 6 meses de vida del bebé hasta los 2 años.

Es de mencionar, que la ex diputada local Gloria Luna Ruíz, fue una de las precursoras desde el Congreso de Chiapas, para que exista este proceso en la iniciativa privada y el gobierno, darle facilidades a las mujeres para que amamanten, aquí dejó en claro, que la intención, es abonar por la vida.