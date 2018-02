Lenguas maternas son ejemplo no vergüenza

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Las lenguas no solo se están perdiendo, sino que además se están confundiendo, dio a conocer Magdalena Morales, quien aseguró que el trabajo que ella junto a otros especialistas en la región de Mezcalapa, es primero el rescate y hacer entender que la dialectal debe de respetarse.

La entrevistada dejó en claro que no es un asunto de modas, ni de tiempos, menos de cambios; la lengua es la misma y esta solo vive si se dice, hay que borrar falsas ideas de que es penoso hablarla, que son lenguas que tienden a morir o que ya no son útiles, cuando la realidad es otra.

Los fenómenos lingüísticos, han sido modificados por ignorancia, no por una acción correcta, lo que se tiene que hacer es proceder a mantenerlas y promoverlas, a fin de que los niños la aprendan y conserven lo que es una herencia cultural, de su pueblo y de sus propias familias.

Los lacandones, explicaron que la lengua maya se está perdiendo hasta en un 80 por ciento, pusieron como ejemplo que hay que seguir promoviendo, el problema es que ya tiene años que se dejó de hablar por las nuevas generaciones el maya y hoy poco se sabe de ellos.

En tanto el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena (CELALI) del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas celebrará el próximo 21 de febrero el Día Internacional de la Lengua Materna, con el objetivo de generar una mayor conciencia sobre la riqueza cultural y lingüística de los pueblos de Chiapas.

Así lo dio a conocer Enrique Pérez López, director del CELALI, quien en entrevista con la Secretaría de Cultura precisó que la idea central del festejo será mostrar que las lenguas indígenas son portadoras y transmisoras de conocimientos de los pueblos y que describen su mundo y realidad.

“Lo que buscamos es contribuir al fortalecimiento lingüístico que tienen los pueblos de México y el mundo, y al mismo tiempo comparar los conocimientos que se generan en Chiapas y otras lenguas del planeta. Una persona hablante de lenguas indígenas puede trasladar los conocimientos de otras partes hacia sus propias comunidades.

“Las lenguas son una riqueza que se debe de conservar y transmitir porque son una forma a través de las cuales expresamos nuestra realidad, vida e interpretación del mundo y además nos ayudan a hablar y crecer en el universo y ser humanos con potencialidades de conocimiento y aprendizaje muy profundo”.

De manera paralela a estas actividades, y a lo largo del año, el CELALI también publicará libros en lenguas indígenas; realizará programas de radio en tzotzil, tzeltal y zoque, así como talleres de lecto-escritura en lenguas y de promoción lingüística y registro del patrimonio oral de los pueblos mediante un proyecto de identificación y definición del patrimonio cultural de los pueblos originarios de Chiapas.