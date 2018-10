Les guste o no, el Tren Maya va.- AMLO

Cd. de México (11 octubre 2018). – El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su gestión se construirá el Tren Maya en el sureste del País pese a las críticas de sus adversarios.

“Les guste o no les guste a nuestros adversarios, a los fifís, a la prensa fifí, vamos a construir el Tren Maya. Me canso ganso”, dijo en un acto público en Cancún.

Ante cientos de seguidores, el morenista expuso que el tren rápido recorrerá mil 500 kilómetros y requerirá una inversión de 120 a 150 mil millones de pesos.

Precisó que su construcción llevará cuatro años.

López Obrador indicó que la ruta contempla estaciones en Palenque, Escárcega, Campeche, Mérida, Chichén Itzá, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar y Calakmul.

Ofrece combatir la violencia.

El Presidente electo refirió que una de sus prioridades será abatir los altos índices de violencia en Quintana Roo mediante programas sociales y obras de infraestructura en zonas marginadas.

“Vamos a apoyar en todo lo que tiene que ver con garantizar la seguridad pública en Quintana Roo; van a haber estos programas, por eso estamos atendiendo a los jóvenes, va a haber trabajo, bienestar, y por eso también tiene que haber paz y tranquilidad.

“Son muchos los homicidios y no podemos seguir con esta situación de violencia, vamos a conseguir la paz, vamos a desterrar la palabra guerra”, sostuvo.

El morenista afirmó que la violencia impacta negativamente en el turismo.

“Esa es la mejor manera de promover el turismo, que haya paz y tranquilidad; si hay seguridad van a seguir viniendo turistas y va a seguir creciendo Cancún y Quintana Roo.

“Si impera la violencia, van a ahuyentar los turistas, y eso no se puede ocultar, no es dando dinero a los medios como no se va a saber nada; lo que tenemos que hacer es resolver el problema”, indicó.

López Obrador anunció una inversión federal de mil 254 millones de pesos para que 29 mil 944 jóvenes cuenten con una beca de empleo.

Otros 56 mil jóvenes que estudian en el nivel medio superior recibirán un apoyo mensual de 800 pesos, abundó.

Agregó que 55 mil adultos mayores gozarán de una pensión de mil 275 pesos al mes.