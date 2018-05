Levanta plantón la UNTA luego de exigir cancelación de más de 40 órdenes de aprehensión

ASICh

Los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas levantaron la tarde de este martes, el plantón que decían era indefinido frente al Palacio de Gobierno, para exigir la cancelación de más de 40 órdenes de aprehensión.

Sin querer dar información de los resultados de esta movilización, argumentando que solamente el dirigente estatal de la UNTA, Carlos Humberto Luna López, es el indicado para hacerlo, desbarataron la carpa que habían instalado en la plancha de concreto.

No obstante, entre las mujeres se pudo escuchar que las mujeres y niños se regresan a sus lugares de residencia, en tanto los varones se unirán al plantón en las instalaciones de la Sedesol y Sagarpa, por el incumplimiento de pagos del ejercicio 2018.

Cabe anotar que poco más de 24 antes, Jorge Luis Estrada Villatoro declaró en conferencia de prensa que esta movilización la realizaban por instrucciones de Álvaro López, líder nacional de la organización, y que no levantarían el plantón hasta no obtener respuestas a sus demandas.

Pedían la cancelación de órdenes de aprensión a sus compañeros acusados por homicidio en grado de tentativa, y la pronta liberación de Reynaldo Gómez Gómez, quien está en prisión domiciliaria.

Dijo que este su compañero fue detenido en noviembre de 2017, acusado por los delitos de atentado contra la paz y la estabilidad del Estado, secuestro y robo con violencia.

Anotó que el dirigente nacional había firmado una minuta con Gobierno del estado para un proyecto ecoturístico en la zona de Aguaje del municipio de San Cristóbal de Las Casas, pero hasta ahora no han cumplido, y por el contrario se liberaron 90 órdenes de aprehensión, de las cuales solamente 48 habían sido canceladas. ASICh