Libramiento Norte está mal diseñado; el lunes arrebató una vida

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1 de febrero (El Estado).-Esta semana inició con un lamentable accidente automovilístico suscitado en la zona poniente del Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez, precisamente en el carril de alta velocidad con dirección de Poniente a Oriente: un adolescente perdió la vida; su madre, quien conducía la unidad sufrió lesiones graves.

De acuerdo con los datos preliminares, además de un video que circuló en redes sociales con imágenes captadas por cámaras de seguridad cercanas al lugar dieron cuenta que el exceso de velocidad y el diseño de la vialidad fueron las principales causas del siniestro que enlutó a la capital chiapaneca.

El titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) del gobierno del estado, Jorge Alberto Betancurt Esponda, reconoció que la curva aledaña al asta bandera no está bien diseñada, lo que no solo fue un factor para provocar el derrape de la unidad, sino que representa un riesgo para la ciudadanía que transita por la zona.

“Lo ideal sería que el trazo no fuera tan cortado; ahí dobla casi en 90 grados; pero bueno, es lo que tenemos y difícilmente podríamos alterar ese trazo”, destacó el encargado de la obra pública en esta entidad.

Expresó que al conocer la peligrosidad de la curva, es necesaria la conciencia de los conductores, ya que un accidente tiende a provocar daños colaterales, donde no solo puede haber pérdidas materiales sino hechos más lamentables como la pérdida de vidas humanas.

Es preciso recordar que en los libramientos Norte y Sur se debe circular a un máximo de 80 kilómetros por hora y en algunas zonas, como en el lugar de la tragedia a 60 kilómetros por hora, sin embargo, se tratan de reglas que pocos ciudadanos respetan.