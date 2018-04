Libros de texto, son los únicos que se leen

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Los únicos libros que se leen en Chiapas, son los de texto gratuito y por obligación; las librerías no tienen una venta incluyendo en Sanbonrs, los libros son poco comunes para la sociedad, que busca más diversión que educación, reconocieron los encargados de estos espacios.

Algunas librerías, reconocieron que la gente termina por aceptar una buena lectura, pero tiene que ser mediante la instrucción de un maestro, caso contrario, no va no se acerca, incluyendo novelas famosas y los best seller, como lo han sido relacionadas a la cristiandad.

Los libros que la gente conoce son El Principito, la Biblia, Cien años de Soledad, Los de Abajo, Pedro Páramo, El Libro Salvaje, La Odisea y la Iliada, algunos más que no recordaban, pero que les había parecido muy bueno, explican de que trata, pero no les viene a la mente.

Son pocos los que se autoregalan un libro, más pocos son los que pueden decidir por un libro enfocado a la historia, novela, o cuento, los que son vendidos refieren a religión y estudios, pero aun así, no se leen totalmente, ni tampoco se tienen en gran cantidad, por lo mismo.

Para algunos niños consideran leer un libro, puede ser bueno, les gusta, más si se trata de algo que a ellos les interesa, pero cuando es obligatorio, se convierte en un dolor de cabeza, muchos prefieren sacarlo de google en resumen y con eso justificar su trabajo.

Es de mencionar que esto, también es parte de la cultura que se tiene en casa, la mayoría está enfocada a la televisión y las redes sociales, otros más a los juegos de X Box one, Wii, entre otros que son parte de la vida cotidiana de las familias, que se han vuelto disfuncionales.