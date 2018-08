Limpia en SMAPA, ya habrá agua diario

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- A partir de hoy, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), no solo cuenta con un nuevo titular, sino que hay el ofrecimiento de que el vital líquido no falte a los hogares de la capital, dijo el presidente municipal, Carlos Molano.

Erwin Rabasa fue nombrado como director general del SMAPA, quien en estos meses estará a cargo de solventar las necesidades que presenta la ciudad, pero además, podrá hacer los cambios al interior del Sistema, como así lo considere, a fin de que todo se conduzca de la mejor forma.

El edil, pidió al nuevo titular, 3 cosas; una de ellas atender la demanda de los trabajadores a fin de que el paro de labores, que se inició este mismo 8 de agosto, sea resuelto a favor de ellos; porque al final son ellos los que salen a las calles a trabajar y reparar los daños que se presentan.

En el segundo punto la atención de los usuarios, que tantos reclamos hace constantemente, es un reto, pero que al final se podrá salir adelante, que el tandeo sea mayor a la que se está presentando en la actualidad a fin de que no haya una sola colonia que tenga esas carencias.

Cerró diciendo que al SMAPA se le habrá de entregar bien, en marcha para que el nuevo ayuntamiento encuentre primero finanzas sanas, pero además en orden y cumpliendo con la población de Tuxtla Gutiérrez, ahora que se está en el proceso de transición, se tiene que cumplir con los compromisos.

Reconoció que el problema que se vive en el SMAPA, es muy grande, que no es actual, sino más allá de 40 años, que provoca estos problemas, y que la gente al final de cuentas no tiene la culpa de estar sufriendo las consecuencias de escasez y de problemas con los drenajes.