Limpian playas en Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Luego de que las vacaciones concluyeron, el mar de Chiapas, inició la limpieza de sus playas, al menos en lo que corresponde al municipio de Tonalá, en cada uno de sus puertos, donde cientos de personas acudieron durante el periodo de verano.

Los prestadores de servicios entre ellos, lancheros, restauranteros, hoteleros, los que rentan cuatrimotos entre otros, manifestaron que este año estuvo bajo, aunque para ellos es claro que la situación económica es lo que ha motivado a que esto se presente, por ende, no consideran que haya sido perdida.

Además, hay cosas que vienen en adelante, ya que las vacaciones concluyeron, pero la visita de los chiapanecos y de otras personas de otras partes de la República Mexicana, siguen llegando a consumir en las palapas y en las áreas que ellos tienen para realizar el trabajo.

Sienten que es necesario según José Remigio, quien renta 120 pesos la media hora en moto para pasear en la playa, requiere de más espacio, viven de la pesca baja, el cual incluso está baja, ni siquiera es el momento de que les vaya bien en esto, pero recalcan que no se quejan.

Los pocos turistas de Tuxtla Gutiérrez y de otras partes que llegan y ocupan un lugar en alguna de las palapas, están ahí en espera de que el servicio mejore, sin embargo, sigue siendo un problema los baños, que no son los adecuados para quienes llegan a estos lugares.

Playa de Sol, Puerto Arista, Paredón, han ido cambiando, poco a poco mejora, reconocen los ciudadanos, pero también saben que no se requiere de invertir mucho, porque para ellos estas cosas son simplemente así, y el turista llega de todas formas, aunque menos, pero llega.