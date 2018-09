Listo el congreso a partir del lunes

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Juan Salvador Camacho Velasco, presidirá el Poder Legislativo de Chiapas, a partir del próximo lunes; mientras que Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, ocupará la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), de acuerdo a los primeros acuerdos.

El primero decidió abandonar las filas del Partido del Trabajo (PT), y el segundo del Partido Encuentro Social (PES), ambos se suman a MORENA y es así como se consolida como fracción parlamentaria, al tiempo de iniciar el primer periodo de sesiones que concluirá en el mes de diciembre.

Por lo que respecta a las demás fracciones parlamentarias, el PAN será coordinado por Janette Ovando Reazola, aunque solamente serán dos diputaciones, ambas por la vía plurinominal, ganando de último momento una curul, que le perteneció al Partido del Trabajo en este caso.

En el Revolucionario Institucional, son 4 legisladores; la disputa está entre Aydee Ocampo Morales y Flor de María Guirao Aguilar; aunque con mayor arraigo y trabajo político, Ocampo Morales, quien incluso ha sido funcionaria estatal y federal, esta decisión será tomada el sábado a más tardar.

El PT, tentativamente se nombró a Nairobi Ojeda Arellano, aunque dependerá de las movilizaciones que se hagan al interior y se decida hacer los cambios de color de partido, es decir, si se van a otro partido o se quedan en este, ya que no todos son militantes del Partido del Trabajo.

El PVEM se presenta a Eduardo Zenteno Nuñez, ex funcionario del gobierno del estado y ex dirigente del propio partido a nivel estatal, aquí la decisión fue tomada de manera inmediata, aunque se acordó hacer rotación cada año o en su caso, según se determine la necesidad del mismo.

Chiapas Unido, será coordinado por el propio dirigente de ese partido, Miguel Ángel Córdova Ochoa, quien había tenido problemas con el gobierno del estado, a pesar de que fue parte de la Secretaría de Desarrollo y Participación Social, al sumarse a la candidatura de Roberto Albores Gleason.

MORENA, como coordinador, se propuso a Marcelo Toledo Cruz, debido al número de votos que logró obtener en las pasadas elecciones, con el cual se afianza como una de las personas con mayor arraigo dentro del propio partido político y que está avalado por las instancias partidistas.

Encuentro Social el que ocupará la coordinación será Kalyanamaya de León Villar, mismo que ocupa la presidencia en Chiapas del propio instituto político, aunque en este caso solamente son dos diputados por el momento, junto a Olvita Palomeque Pineda, quien incluso ha pedido el apoyo para la comisión del deporte.

Finalmente, el Partido Mover a Chiapas; será Dulce María Consuelo Gallegos Mijando, esposa del líder moral del propio partido, Enoc Hernández Cruz; esto ayudará a tomar las medidas correspondientes para que en caso de no autorizarse la salida de Emilio Salazar, podría retomar la coordinación, por la experiencia.