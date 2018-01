Llama Marichuy a luchar desde abajo contra el capitalismo

Chilpancingo, Gro. María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, La vocera del Concejo Nacional Indígena de Gobierno (CNI), además de aspirante a la candidatura independiente a la presidencia de México, llegó a la comunidad nahua de Tlamacazapa, municipio de Taxco de Alarcón, y a Chilpancingo, en donde llamó a luchar desde abajo en contra del capitalismo que padecen los pueblos del mundo.

Marichuy llegó por la mañana al poblado de Tlamacazapa, en donde condenó los asesinatos de mujeres(22 en enero) ocurridos en Guerrero, y recalcó que la violencia que se presenta en el país, es producto de los gobiernos capitalistas, vinculados con la delincuencia organizada.

En Chilpancingo, al igual que en Tlamacazapa, la dirigente indígena recalcó que el objetivo del sistema capitalista es despojar a las comunidades, con la finalidad de quedarse con sus riquezas “por eso para el CNI, el gobierno está de la mano del crimen organizado”.

Sostuvo que el gobierno está implementado una estrategia para “atemorizar a la gente para que no se organice, y no hable”

Marichy realizó diversas actividades en Tlamacazapa, entre las que destacó un encuentro con los infantes del Centro Comunitario Yotlakalt Non Siwatl-Atzin, así como con un grupo de mujeres “estamos cumpliendo con el mandato del CNI, para recorrer las comunidades indígenas de México”.

Se trata “de organizarse desde abajo, estamos pensado otras formas y la muestra es, cómo las compañeras agrupadas en Tlamacazapa, están buscando otras formas a pesar de la falta de recursos. La propuesta del Concejo Indígena de Gobierno, es que los concejales de cada estado se vayan integrando y se vayan turnando; se está viendo la situación de abandono de los pueblos por parte de los gobiernos”.

Precisamente ahí en Tlamacazapa, único poblado de habla nahua que queda en Taxco, un grupo de infantes recibieron a la vocera del Concejo Nacional Indígena de Gobierno (CNI), María de Jesús Patricio Martínez “soñamos, que un día estemos organizados y que juntos, nos demos la mano y nos apoyemos, y que estemos formando pequeñas autonomías en cada lugar, en cada región”, les dijo.

En ese poblado nahua estuvo acompañada por siete concejales nacionales, y fue recibida por las responsables del centro, y por los infantes, y por cada una de las siete tutoras del comité comunitario de mujeres voluntarias”.

En su turno, Xóchitl Ramírez Velasco, lamentó que el machismo este presente todavía “y eso origina problemas dentro de las familias. Este centro fue creado para atención de las mujeres maltratadas, pero ya se convirtió en un lugar para ayudar a los infantes que llegan con problemas de aprendizaje, sicológicos, de salud y educación”.

Finalmente Marichuy, llevó a cabo un recorrido por el mercado, en donde platicó con mujeres, muchas de ellas tejedoras de artesanías de palma”.

Por la tarde llegó a Chilpancingo, en donde abordó el tema de la violencia hacia las mujeres en su visita en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero en Chilpancingo “ la violencia también es el método para tratar de callar a las mujeres, pero en Guerrero, aunque la misma situación hará que haya una articulación de mujeres”.

También dijo que en su recorrido ha visto en las comunidades, no sólo en Guerrero, abandono y olvidó de los gobiernos “tenemos que organizarnos todos desde abajo, porque hay mucha invasión de que solo vía partido se puede hacer”.

Manifestó que el esquema de las firmas que planteó el Instituto Nacional Electoral (INE) es complicado porque han tenido dificultades para la recaudación “el INE diseñó una muy mala aplicación para reportar las firmas recabadas, y en ocasiones se tardan hasta seis horas para enviar información sobre la recolección de firmas”.

Aseguró que hasta el momento se han recolectado 180 mil firmas, pero que se necesitan 900 mil más, para ser incluida en la boleta electoral para el 2018 “lo importante es recorrer y escuchar a los pueblos de México para iniciar una organización. Una firma es de gente consciente que confía en una nueva propuesta, y este movimiento es una forma de decirle al gobierno y a los partidos políticos, ya basta a un sistema político caducó”.

Recalcó la dirigente indígena “no aspiramos la presidencia, porque está corrompida, lo que se debe hacer es sembrar un nuevo camino para que en un futuro tengamos un gobierno emanado del Consejo Indígena. Participamos porque nuestros pueblos no quieren morir, y no quieren que se mueran sus comunidades”.

“El cambio no vendrá de arriba, lo vamos a hacer desde abajo, con todos los que sientan que este sistema capitalista, nos ha venido destruyendo y nos quiere acabar”, concluyó.