Llama Ulises Ruíz a levantar al PRI desde TG

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, sin señalar a Enrique Peña Nieto o a otros, dijo que es necesario el poder reconstruir al partido, para dar lo que se tiene que dar a la militancia que sigue siendo mayoría en el país, respetar siempre a los millones de priistas.

Al asistir a una reunión con la militancia de Chiapas, en la capital del estado, el ex gobernador quien también ha sido señalado de generar problemas en su entidad, dijo que buscará llegar a la dirigencia nacional de ese instituto político, porque requiere la renovación de los cuadros.

Ante un buen grupo de militantes viejos y jóvenes, pidió la confianza nuevamente, porque son tiempos de construcción, tiempos de renovación, tiempos de apoyo al partido que de acuerdo a él, le ha dado mucho al país, pero que hay quienes no lo han entendido así, esto en alusión a quienes han estado al frente y gobernado.

En la alocución, Ruiz Ortiz, reseñó que cuando creó la corriente Democracia Interna del PRI, lo hizo pensando en la necesidad de que este partido que ha dado mucho no solo a ellos como priistas, sino al país mismo, no puede desaparecer, no requiere un cambio de nombre, sino de personas.

Ante los presentes, llamó a la renovación de la dirigencia nacional luego de la debacle electoral que el partido sufrió el 1 de julio pasado, donde se perdió la presidencia de la República en manos de Andrés Manuel López Obrador con MORENA, pero también los estados y los municipios, así como las cámaras legislativas.

El PRI quedó destrozado, ante la falta de una buena dirigencia, que inició con Manlio Fabio Beltrones, posteriormente asumió Enrique Ochoa y finalmente como emergente lo ocupa en este momento, René Juárez Cisneros, mismo que habrá de entregar hasta agosto del 2019, pero que esto no puede ser así.

Por eso, en esta gira que hace por la capital de Chiapas, busca promover la apertura de la elección del próximo dirigente nacional a las bases, pero para ello, no hay que esperar tiempos, hay que iniciar desde ya, con los priistas auténticos, no aquellos que se sirven del PRI y lo perjudican.

Finalmente, indicó que de lograrlo, se estará hablando del proceso de selección a la dirigencia nacional para el primer trimestre del siguiente año, por ello la urgencia de lanzar la convocatoria para elegir nueva dirigencia hasta seis meses antes de que concluya el periodo en curso.