Llaman a prohibir novatadas en normales

Arcelia Maya

Cd. de México (05 agosto 2018).- Tras la muerte de un estudiante en la normal rural Mactumactzá, el Secretario de Educación de Chiapas, Eduardo Campos Martínez, llamó a directores de las 22 escuelas normales del estado a prohibir las “novatadas”.

El funcionario informó que desde el año pasado a la fecha se reportan cuatro casos de abusos a derechos humanos a alumnos de nuevo ingreso, pero no todas las víctimas han presentado denuncia.

En 2017 falleció Mónica Anahí Ramírez y este año murió José Luis Hernández Espinosa, mientras que Ulises Jiménez de la Cruz y Sergio Jesús Ballinas Zambrano se encuentran hospitalizados.

Además, se investiga una “novatada” en la escuela normal experimental Fray Matías Antonio de Córdova y Ordóñez, en San Cristóbal las Casas, la cual quedó registrada en un video difundido en redes sociales.

Aseguró que todo lo que pasa al interior de las normales es responsabilidad de los directores, y las indagatorias de las muertes las realiza la Fiscalía estatal.

“Los directores por ningún motivo deben permitir ninguna acción o actividad que no sea exclusivamente académica o deportiva, fuera de ello no tiene por qué registrarse actividades de ningún otro tipo.

“Los directores deben prohibirlas (las novatadas), vigilar sus planteles y recordarles a los directores que cualquier situaciones ajenas a temas académicos o deportivos que se realizan al interior de sus instituciones es de su entera responsabilidad.

“Deben de ser vigilantes que no pase nada que no esté dentro del esquema académico y deportivo”, enfatizó en entrevista.

Agregó que en caso de que algunos alumnos resulten responsables de los fallecimientos serán expulsados del plantel, según el reglamento, y se les fincarán las responsabilidades correspondientes.

Explicó que la dependencia a su cargo no contaba con información de las “novatadas”, pues el director y el comité estudiantil de Mactumactzá solamente reportaron eventos de intercambio cultural, como bailables, y actividades deportivas.

Dijo que tras la muerte de Hernández Espinosa y la detención del director de Mactumactzá, Conrado Borraz León, la escuela quedará a cargo de la profesora Noemí Oliver Pinto.

Entrega de libros

El Secretario de Educación de Chiapas expuso que por el momento reportan más del 85 por ciento de libros de texto distribuidos en todas las zonas escolares de la entidad.

Consideró que no hay un boicot a la entrega de los materiales, como lo afirmaron líderes de las Secciones 7 y 40 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Hasta el momento hemos desarrollado la entrega de los libros de texto sin mayor inconveniente. Hemos comentado con la representación sindical la necesidad de permitir y dar el acceso absoluto a la entrega de los libros”, aseguró.

Detalló que en el estado se distribuyen al año más de 7 millones de libros de texto para alumnos de educación básica.

“Estamos muy pendientes y estamos dando acompañamiento personal para garantizar que el 100 por ciento de los alumnos de nuestro estado tengan sus libros de texto”.

Señaló que solamente en una telesecundaria del Municipio de Motozintla los maestros rechazaron el material de apoyo a la educación.

En Chiapas existen 76 mil docentes y 10 mil trabajadores administrativos que imparten clases en educación básica del sistema estatal y federalizado.

En tanto, hay un millón 200 mil alumnos de educación básica en 18 mil 800 planteles.