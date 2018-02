Llaman a respetar resultados de plebiscito en Zinacantán

Félix Camas

Zinacantán.- Luego de que se registrara un zafarrancho en la comunidad de Bochobjó por la elección de quien participará en el plebiscito del próximo 4 de marzo, donde saldrá el candidato a la presidencia, Manuel Martínez Jiménez, aclaró que el Ayuntamiento nada tuvo que ver y fue un grupo minoritario quien inició a aventar piedras ya que su candidato no resultó ganador.

“Al no resultar ganador Juan Gómez se reagruparon y empezaron a aventar piedras, fue cuando empezó el enfrentamiento, ya que el otro grupo contestó el ataque; el que quedó como candidato de la comunidad es José Delfino Vázquez Méndez, pero no es el definitivo, esto quedará listo el próximo domingo 4 de marzo”.

Martínez Jiménez hizo un llamado al pueblo zinacanteco a respetar los resultados del plebiscito, ya que si sus candidatos no son elegidos, tienen la libertad de irse a otro partido diferente al PRI, “están en completa libertad de irse a otro partido, pero hay que respetar a la mayoría, lo que pasó ayer es normal, siempre en tiempos electorales se calientan los ánimos”.

Aclaró que pese a ser presidente municipal, los usos y costumbres le permiten participar e inclinarse por la mayoría, esto sin intervenir en el proceso del plebiscito que será ejecutado por el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI; “el llamado a los zinacantecos es a elegir con calma a nuestro candidato”.

“Llamamos a la gente que tengamos libertad a donde queramos ir, hay la libertad de elegirse, no vamos a caber todos en el PRI, la gente tiene libertad de irse a otro partido, los que quieran llegar están en la plena libertad de elegir el partido que ellos decidan”.

Pese al zafarrancho, donde incluso hubo detonaciones de armas de fuego, el presidente consideró que llamar a un cuerpo policiaco para el 4 de marzo puede tomarse como un acto de provocación, por lo que descartó reforzar la seguridad para ese día.