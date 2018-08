Llegan a un acuerdo con transportistas de Oxchuc

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Ante el temor de que no les devuelvan sus unidades retenidas en El Prado, Ocosingo, transportistas de Oxchuc, realizaron un bloqueo carretero hacia esta ciudad, por más de tres horas, hasta que la Delegación de Gobierno citó a las partes para acordar la liberación de los vehículos.

En entrevista, José Sántiz Rodríguez, transportista de Oxchuc, narró que el pasado 4 de agosto una persona de nombre Julio López Encinos ofreció al chofer de su unidad 700 pesos por un viaje al municipio de Ocosingo, pero solo fue un engaño para retenerlo en la comunidad de El Prado.

“Pasaron los días y luego retuvieron otras dos unidades de la Comach, pese a que ya habían resuelto un conflicto por la compra-venta de un vehículo, pero no respetaron los acuerdos, por lo que ante el temor de que no liberen las unidades hicimos el bloqueo”.

El bloqueo fue retirado luego de que las autoridades acordaron sostener una reunión con integrantes de la Orcao, parte que tiene retenidas a las unidades.

“Hace unos días fui llamado a la comunidad para arreglar el asunto, pero sé que las multas son de miles de pesos y por eso opté por buscar la intervención de las autoridades”.

Señaló que el dirigente de la Comach, Martin Pale Sántiz, fue quien les pidió realizarán el cierre carretero para presionar, ya que las autoridades de gobierno en este tema habían intervenido y les habían dado la razón, sin embargo los militantes de la ORCAO, específicamente con Julio López, “no se quedaron conforme”.

Esperan que este martes se llegue a buenos términos para la liberación de las unidades, ya que de lo contrario podrían reiniciar el cierre carretero pues tiene conocimiento que los militantes de la ORCAO intentan imponerle una multa “exagerada” que no pretende pagar.