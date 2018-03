Llegó el momento de las definiciones y de la unidad: Arturo Zamora

Arturo Zamora, líder de la CNOP, dijo que llegó el momento de las definiciones sin ambigüedades y que a menos de cuatro días del comienzo de las campañas para elegir al próximo presidente de nuestro país, el Revolucionario Institucional ha apostado por liderazgos de mujeres, hombres y jóvenes que han vivido la transformación y la evolución del PRI para enfrentar un reto no sólo como priistas, sino como mexicanos, porque se está ante un desafío tan viejo en nuestro continente: el populismo.

Por ello, la unidad de la militancia se fortalece; históricamente, en el PRI hemos sabido adaptarnos a todos los cambios que la sociedad exige, esa capacidad de evolución ha ido de la mano y apegada a nuestros principios.

Hoy, dijo Zamora, “somos, la militancia, la mayor riqueza del Revolucionario Institucional”, ya no es momento de ambigüedades, es la estabilidad de un país lo que está en juego: por ello, como partido ofrecimos un perfil ciudadano, capaz, profesional y honorable.

Que es sin lugar a dudas no sólo la mejor, sino la única opción real de llevar a nuestro país a crecer y tomar el lugar que le corresponde como potencia mundial.

Hoy, desde la CNOP, reconocemos que para la construcción del país que se espera en los próximos años, José Antonio Meade es el único que puede llevar a cabo la transformación, desde la conciliación, afirmó Arturo Zamora.

Agregó que México vive un gran reto, que es elegir la estabilidad probada o apostar por un populismo que ha llevado a una gran crisis a países hermanos en Latinoamérica.

Las ambigüedades no son para construir una nueva realidad; hoy más que nunca, los priistas apostamos por la unidad, porque más allá de cualquier interés personal está el futuro de México.

Y el futuro de México, dijo Zamora, con “José Antonio Meade está en buenas manos”.

Arturo Zamora dijo que la estabilidad de un país no se puede tambalear ante la incertidumbre del populismo. Y que los inversionistas sientan miedo.

México necesita certezas, por eso, “en la CNOP trabajamos arduamente por las causas populares”, agregó, en el marco del 75 Aniversario de la CNOP, en Guanajuato.

Seguimos recorriendo el país, renovando dirigencias estatales para estar preparados y responder como el brazo fuerte del PRI.

Finalmente, dijo Arturo Zamora que se debe celebrar que con el trabajo y esfuerzo de todos, en los próximos meses “los malos gobiernos del PAN ya se van de Guanajuato”.