Lluvia provoca pánico en Ixtapangajoya

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La lluvia que se presentó en el municipio de Ixtapangajoya en las últimas horas, causó daños en viviendas, además de dejar incomunicada parte de la cabecera municipal con algunas colonias cercanas, dieron a conocer ciudadanos vía telefónica.

los problemas se están presetando, porque el ayuntamiento no ha hecho nada por mejorar las vialidades, hay muchos vaches, las cosas están sobre “bajadas” lo que hace que haya deslaves y otros problemas, aunque no es el único problema en tiempo de lluvia explicaron.

A decir de Joselito Ventura, estaba el sol cuando de momento sin que se viera posibilidad de lluvia, apareció un viento y al rato la lluvia que se presentó con mucha fuerza, ellos dijeron que estaba bien por el calor y el apoyo al campo, luego apareció más fuerte y entre el viento y el agua, terminó dañando a los ciudadanos.

Aunque ya dieron parte a la Secretaría de Protección Civil del gobierno del Estado, hasta la tarde de ayer no llegaba la atención, aunque reconocieron que es debido a que está lejos y eso impide poder lograr llegar con rapidez, además de que es poco accesible por los caminos lodosos.

El ayuntamiento se mostró deseoso dijo Beatríz Mondragón, pero al final se dieron cuenta que poco era lo que podían hacer, primero porque no se tenía el material para brindar la atención, por el otro lado, la gente no está preparada para poder asistir a la población en caso de contigencias.

Finalmente, los veinos de ese municipio, pidieron mayor atención al gobierno federal, estatal y municipal, ya que ellos tienen miedo que pudiera repetirse este fenómeno natural y con ello, perder sus viviendas, aunque este momento no hubo perdidas de vidas humanas, no quieren que pase para que se les voltee a ver.