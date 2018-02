Lo “levantaron” hace 3 años y está en la cárcel

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas difundió una carta de Alfredo Vidal Córdova, quien se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 11 en Pichucalco, donde relata cómo fue detenido arbitrariamente el 11 de julio de 2014.

En la misiva dirigida a medios de comunicación, autoridades gubernamentales y defensores de derechos humanos, narra cómo fue “levantado” en esa fecha en un lugar conocido como El Habanero, muy cerca de la carretera Cárdenas-Villahermosa.

“Fui golpeado por personas que nos detuvieron, que desconozco quiénes eran ya que andaban de civil y me llevaron a un lugar que desconozco, porque me taparon mis ojos, pero al parecer eso fue en la ciudad de Villahermosa, Tabasco”.

El denunciante relata que lo subieron a una camioneta donde estuvo varias horas en movimiento sin saber nada, “después llegamos a un lugar sin saber dónde era, me metieron a una celda y a los pocos minutos fui torturado terriblemente, desconociendo el lugar ya que después me dijeron que estaba en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez”.

“Me mantuvieron sin comunicación de mi familia. Después, el día 12 de julio del 2014 en la tarde, me dijeron que me comunicara con mi familia y me dieron una dirección Calle El Venado donde me tenían, en ese lugar donde fui torturado y obligado a firmar papeles donde especificaba que yo era culpable”.

La carta concluye: “En ese lugar me tuvieron hasta el día 14 de julio del mismo año y me trasladaron al Amate donde estuve aproximadamente 2 años y 5 meses. Y ahorita me encuentro en el Cerss 11 de Pichucalco donde me encuentro privado de mi libertad, por lo cual exijo mi libertad porque estoy privado de mi libertad injustamente exijo justicia”.