Locatarios de 2 mercados a la calle

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Luego de que el gobierno de Fernando Castellanos no solucionó el problema del ambulantaje y el gobierno de Carlos Morales aún no explica que hará al respecto, locatarios de los mercados del centro, decidieron salir a las calles a vender.

Esto es una forma de protesta, porque se sienten olvidados de parte de las autoridades, ellos están ahí, para poder trabajar por nososotros los locatarios y ciudadanía, dijo Estela, una señora que vende frutas, las ventas se vienen abajo porque todo está en el abulantaje.

No hay nada que ocultar dijo doña Mary que vende tamales, hay que caminar en la avenida central y si hay permiso para ser ambulante y en otro casos para tener un puesto semi fijo, mientras que el mercado se le deja al margen, eso es ofensivo, porque se ataca a quienes trabajan desde la madrugada.

Lo que se ve, es que hay complicidad de los fiscales con algunos ambulantes, con un billete y el refresco o torta que les dan, los fiscales siempre pasan y saludan a los que venden en las banquetas, pero aquel que no da nada, es contra ellos quienes actúan.

Los dos mercados más afectados son el “Rafael Pascacio Gamboa” y “Juan Sabines Guerrero”, donde se ha convertido según ellos como locatarios, en el problema de economía pero también de delincuencia y sanidad, pues todo se conjuga en un problema serio en contra de la ciudadanía.

Finalmente será hoy lunes que ya tienen la idea de cerrar los mercados y convertirse todos en ambulantes y puestos semi fijos, irse incluso algunos a la avenida central, después de todo, se cierra para eventos de gobierno, religiosos, comercios y por protesta, así que igual da dijeron molestos, que se cierre por ellos.