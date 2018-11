Locatarios piden salida de su director

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Locatarios del mercado “Juan Sabines” en el Centro de Tuxtla Gutiérrez, dieron a conocer que el director de ese centro de abastos Iván Altamirano , les ha pedido dinero para crear una estación de radio, como mero pretexto para según ellos, robarles.

Por eso este martes, cerrarán sus puertas, para trasladarse frente al Congreso, palacio de gobierno, presidencia municipal y hasta sobre calle y avenida central si es posible para que vean que están molesos, por todo lo que está apareciendo en este momento ahí con ellos.

Para los locatarios, dicen que estarán desde las 10 de la mañana en Palacio municipal para exigir la renuncia del Director de Mercados quien sin consultar su opinión está tomando atribuciones en este centro de abastos sin consultarlos, además no hay dinero para una emisora radial.

Al funcionario lo vinculan a un reducido grupo yo que pretende instalar una radio y hacer un redondo negocio a sus costllas, según la versión de los locatarios que están al interior del centro de abastos, que no consideran necesaria una emisora, pues, éstas están dejando de tener fuerza.

“No hay que olvidar que Iván Altamirano Palacios fungió en el mismo cargo, en administraciones pasadas e hizo y deshizo sin abonar nada en favor de este gremio”, decían los hombres y mujeres de este mercado, quienes pidieron el apoyo de sus compañeros de trabajo.

A esta movilización que tiene como objetivo entrevistarse con el nuevo Alcalde Carlos Morales Vazquez se sumarán dirigencias de otros mercados que sufrieron y sufren el embate de este mal funcionario, cerraron diciendo que las condiciones no son las ideales, ellos saben que están siendo rebasados por los ambulantes y puestos semi fijos, el comercio se ha incrementado y la competencia desleal y legal, ha hecho imposible que las cosas mejoren para todos, mientras que el pueblo no tiene el dinero para sus compras.