Locatarios van contra ayuntamiento

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Si el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, no cumple con resolver las problemáticas, habrá manifestaciones en todo el centro de la capital, dio a conocer en tono molesto, Juan Morales Sánchez, Secretario General del mercado “Díaz Ordaz”.

Es urgente que arreglen el mercado, dinero hay dijo, este se encuentra en los ingresos de los baños y del estacionamiento, por lo que aseguró que se esté desviando para otras causas, que no son las prioritarias, como la infraestructura de ese central de abastos del centro. Alertó que se viene abajo, los funcionarios de la presidencia de Tuxtla, serán los únicos responsables de lo que pudiera darse, nadie más, y sobre ellos tiene que actuarse por parte de la misma autoridad judicial, pues se pone en riesgo la vida no solo de locatarios sino de los que llegan a comprar.

Para el declarante, da tristeza como el municipio no hace caso, criticó a Castellanos Cal y Mayor pues dijo que sus propuestas quedaron inconclusas, además ya hay perdidas con sus compañeros que venden a orillas del mercado, donde está un desastre y cada vez está en condiciones deplorables.

Dijo que ni siquiera se sabe quién manda en el ayuntamiento, adelantó que los locatarios están cansados, ellos no quieren salir a manifestarse, bloquear y demás, pero para el gobierno pareciera que le gusta que esto ocurra, pues invita con su falta de acción en beneficio de todos.

Finalmente Morales Sánchez, indicó que el municipio no le interesa las pérdidas que tienen sus compañeros locatarios, lo que ellos quieren, es solamente seguir en el poder para perjudicar a unos y ellos seguir ganando el dinero como hasta ahora lo hacen sin un trabajo real.