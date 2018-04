LOS BESOS CONTAMINADOS PUEDEN CAUSAR GRAVES PROBLEMAS DE SALUD

Cuando hay problemas de salud, un beso puede desencadenar enfermedades que provoquen serias consecuencias para quien lo recibe, si no se toman las medidas preventivas adecuadas, alertaron especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La doctora Mónica Romo, oftalmóloga del Hospital General de Zona No. 1 en Zacatecas, señala que a través de un beso, unas gotitas de saliva, al estornudar o al saludarse, se pueden contagiar enfermedades como el herpes, que actúa cuando se tienen bajas las defensas, sin importar la edad del individuo y puede manifestarse a través de la aparición de fuegos labiales.

Tal es el caso de Alondra N., una joven de 21 años de edad que vive en Zacatecas, quien recibió un beso de su madre en el ojo cuando tenía tres años, lo que provocó que le contagiara herpes, enfermedad que a lo largo de los años ha dañado su ojo y hoy requiere de un trasplante de córnea.

A nivel ocular, detalló la especialista del IMSS, el herpes se manifiesta con intolerancia a la luz, visión borrosa, lagrimeo, sensación de un cuerpo extraño y enrojecimiento, generalmente en un solo ojo. Por ello, dijo, es importante acudir inmediatamente al oftalmólogo, para evitar complicaciones que puedan dejar secuelas graves.

Advirtió que el herpes es una enfermedad muy común y para evitar contagios, es necesario tomar medidas de higiene como lavarse frecuentemente las manos, utilizar cubre bocas en caso de tener gripe o un fuego labial, así como evitar los saludos de mano y de beso en la mejilla.

La especialista del Seguro Social agregó que el herpes no tiene cura y puede durar varios años sin manifestarse, si se toman medidas preventivas necesarias como tener una alimentación sana, dormir bien y reforzar las defensas del organismo tomando vitamina C.

Sobre el caso de Alondra N., la especialista informó que ya se encuentra en protocolo de trasplante de córnea en el tercer nivel de atención del Seguro Social y se espera que el próximo mes se cuente con el tejido para ser trasplantado.

La oftalmóloga Mónica Romo aclaró que Alondra deberá continuar con un tratamiento antiviral para evitar que haya nuevos brotes del herpes en la córnea trasplantada.