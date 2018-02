Los costos de los destapes electorales no son para nada un secreto, y que por más que quieran engañarnos, y hacernos creer que los eventos los llena la militancia es bien sabido que esto en la realidad no pasa, solo basta con ver como movilizan miles de ciudadanos tanto de las colonias periféricas de la capital , como de otros municipios yes que es bien sabido que son los beneficiarios de los programas sociales quienes en realidad llenan los eventos políticos en tiempo de calenturas electorales. Y es aquí donde bien cabe la pregunta ¿Cuánto nos cuesta a los ciudadanos mover a esas miles de personas? Y es que haciendo un cálculo al ojo de buen cubero y si tomamos en cuenta que solo las combis colectivas cobran 2800 en la ciudad y si a cada persona además les pagan como se rumora entre 500 y 1000 pesos por asistir podremos darnos cuenta que estos suntuosos eventos nos cuestan varios millones de pesos a los ciudadanos, dinero que bien pudiera aprovecharse en obras que tanto requiere la ciudadanía, si tomamos en cuenta que las precampañas están ya a todo lo queda y que los eventos serán del diario y por parte de todos los participantes esto se traduce en unos muy buenos millones de pesos, mismos que podrían servir para surtir de medicamentos a los hospitales, pagar a los adultos mayores, construir y reparar calles y carreteras entre otras muchas cosas, pero por desgracia serán usados para enaltecer el ego de unos cuantos políticos, la mayoría de ellos con desempeño bastante mediocre, pese a la iniciativa con la que ERA intento engañar al pueblo, y con la supuestamente se cortaría el financiamiento a los partidos esta no procedio y una vez más los ciudadanos más empobrecidos nos sentaremos a ver como se hace derroche de nuestros recursos económicos.