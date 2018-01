Los inmigrantes, peones en el juego político de Washington

Agencias

Nueva York. Los inmigrantes -sobre todo los jóvenes indocumentados- siguen como peones en el juego político de Washington, mientras que el rey del tablero inicia su segundo año en la Casa Blanca igual que el primero, bajo investigación sobre cómo llegó al poder y posiblemente obstruir esa indagación.

Donald Trump inició el día auto felicitándose por el “triunfo” sobre los demócratas en lograr reanudar las operaciones del gobierno federal después de un cierre parcial de tres días, y sobre todo por rehusar las demandas de los demócratas de incorporar medidas para proteger a los llamados “dreamers” -los jóvenes indocumentados que migraron como menores de edad y protegidos de la deportación por una orden ejecutiva de Barack Obama conocida como DACA que fue anulada por el actual presidente en septiembre.

El liderazgo demócrata cedió a cambio de una promesa del líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, de iniciar el debate sobre un proyecto de ley para permitir algún tipo de legalización para los aproximadamente 700 mil dreamers. Sin embargo, esa misma promesa no fue extraída de la cámara baja y este martes el presidente dejó el resultado en duda.

“Nadie sabe a seguras si los Republicanos & los Demócratas podrán alcanzar un acuerdo sobre DACA para el 8 de febrero, pero todos estarán intentándolo… con un gran enfoque adicional sobre la Fuerza Militar y Seguridad Fronteriza”, afirmó Trump en un tuit esta mañana.

Por su parte, el senador Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata de la cámara alta, informó a la Casa Blanca que retiraba la propuesta que le presentó al presidente a fines de la semana pasada para intentar evitar el cierre de gobierno, en la cual aceptaba otorgar miles de millones para financiar el muro fronterizo a cambio de una medida para proteger a los dreamers.

Por ahora, la negociación sobre los dreamers sigue como rehén del muro y mayor “seguridad” fronteriza, lo cual continua provocando divisiones no sólo entre los partidos, sino dentro de ambos.

Por ello, dreamers y sus defensores continuaron condenando a demócratas y republicanos por seguir jugando con su futuro después de repetidas promesas. Representantes de varias organizaciones protestaron frente al Senado el lunes y de nuevo al expresar su decepción e ira, sobre todo con los demócratas que cedieron después de prometer que no aprobarían legislación para continuar financiando las operaciones del gobierno que no incluyera medidas para proteger a los dreamers.

La ley aprobando el financiamiento del gobierno federal promulgada la noche del lunes solo es una extensión temporal que caduca el 8 de febrero, y agrupaciones como United We Dream, Make the Road y otras declararon que continuarán con sus acciones cada día hasta entonces para presionar a los legisladores de ambos partidos a que aprueben una solución permanente sobre DACA.

Analistas señalan que por ahora nada está resuelto en el juego político que llevó al cierre del gobierno, solo postergado por un par de semanas.

Investigaciones

Al mismo tiempo que Trump insiste en que ha logrado más que cualquier otro presidente al felicitarse y, tantito, a su equipo por los “éxitos” y “triunfos” en su primer año, la investigación encabezada por el fiscal especial Robert Mueller sobre la mano rusa en las elecciones procede con mayor énfasis ahora sobre posibles intentos para obstruir esa misma investigación por el gobierno de Trump.

Este martes, se reveló que entre los que han sido interrogados en este proceso están el actual procurador general Jeff Sessions y el ex director del FBI Comey.

Sessions, quien fue obligado a recusarse de la investigación porque trabajó en la campaña de Trump, fue interrogado durante varias horas la semana pasada. Fue, hasta donde se sabe, el primer integrante del gabinete presidencial en ser interrogado en esta investigación.

Comey fue interrogado a fines del año pasado, con el enfoque en los memorandos que escribió el entonces jefe del FBI sobre sus interacciones personales con el presidente, reportó el New York Times.

Más aún, Mueller está buscando interrogar ahora al propio Trump en las próximas semanas, enfocándose sobre sus decisiones de deshacerse de su asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn en febrero del año pasado y del ex director del FBI Comey, despedido en mayo, reveló el Washington Post.

Ese enfoque, según el rotativo, indica que la investigación se está enfocando en posibles acciones del presidente y otros de su entorno para obstruir la investigación, lo cual es un delito.

Los abogados del presidente están negociando los términos para la “entrevista” de Trump por el equipo de Mueller, con algunos asesores expresando preocupación de que el mandatario pudiera caer en una trampa legal. Roger Stone, un asesor personal y amigo del presidente, aconsejó a Trump de evitar toda entrevista con el equipo de Mueller ya que sería una “misión suicida”.