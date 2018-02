LOS MEJORES NÚMEROS

POR REDACCIÓN PÉNDULO

El DT de Mañosos Club, Luis Enrique “Francés” Vázquez, se siente satisfecho por los números que tiene el equipo. El liderato, el invicto, la mejor ofensiva y defensiva, dice “son un logro de la unión de todos los miembros del equipo”, ahora, que están por encarar el cierre del torneo, “vamos a redoblar esfuerzos, el objetivo es cerrar como primer lugar de la tabla”, declara el directivo de “El equipo de Toto”.

Ante Joaquín, Mañosos Club empató a 3 goles, y firmó uno de los encuentros más memorables de la temporada, en la que un agresivo local, vio 2 rojas, y la afición insultó a José Pablo Baylon, portero del equipo. “Cuando vamos de visita son partidos difíciles, el rival fue violento, y afortunadamente el arbitro hizo su trabajo. Nosotros jugamos fuertes, pero leales a la pelota, siempre leales y defendiendo al compañero”.

“El partido pasado se demostró que los rivales esperan el partido contra Mañosos, y lo ven como una oportunidad para jugar a tope. El partido contra Mañosos es por el orgullo, así lo sentí ante Joaquín, y así lo he sentido con una gran cantidad de rivales que sacan lo mejor de sí ante nosotros”.

Al termino del partido el Presidente de Mañosos Club, el profesor Edgar Hernandez Corzo, junto a Pablo Dominguez, quien fue capitán, encontraron una irregularidad en la cedula arbitral y las tarjetas de registro presentadas por Joaquín, pues no estaba presente la de Isaú Cordova Cruz, uno de los jugadores que se ganó la expulsión. Armando “La Tuza”, arbitro central declaró que la falta puede costarle el resultado a Joaquín, una vez si la Mesa Directiva de la Liga Independiente de Futbol Soccer Nuevo México, verifique la falta y anuncie la sanción a Joaquín, y la resarción a Mañosos Club.

Acerca de la falta de Joaquín, jugar con “cachirules” a Mañosos, Luis Enrique dice no extrañarle: “Eso mismo nos sucedió la primer jornada ante Deportivo, y recuerdo que el torneo pasado, Ursulo precisamente nos ganó con gol de un jugador no registrado, ese jugador era un gran jugador. Aquella vez, recuerdo haber pensado, que cuando a los rivales les toca jugar contra Mañosos hacen todo lo posible por parar lo mejor que tienen, y recurren a estas faltas con tal de darnos cara”.

La Maña jugará el domingo a las 10:00 horas contra Real Nuevo México en El Retiro, y llegará a ese encuentro como el mejor equipo en todos los apartados.

MAÑOSOS CLUB

– GRAN LÍDER DEL CAMPEONATO

– ÚNICO EQUIPO INVICTO

– MEJOR ATAQUE Y DEFENSA

*GOLES A FAVOR: 38 *GOLES EN CONTRA: 12- LÍDER ANOTADOR: ELIVER MORALES, 12 GOLES