Los negros son los consumidores de drogas, afirma legislador de EU

Agencias

Topeka, Kansas. Un legislador blanco de Kansas dijo en sus argumentos contra la legalización del uso de mariguana con cualquier fin, que la hierba y otras drogas se prohibieron en principio en parte porque los negros eran “básicamente consumidores” y “responden peor” al consumo de drogas debido a la “composición de su carácter, su genética y todo eso”.

El representante estatal Steve Alford, un republicano de Ulysses de 75 años de edad, hizo sus declaraciones el sábado durante un encuentro público en un hospital en Garden City. El Garden City Telegram reportó en primera instancia los comentarios de Alford y los publicó en un video en YouTube.

Kansas es uno de los pocos estados restantes que no han legalizado ninguna variedad de mariguana con fines medicinales, incluyendo derivados con bajos niveles de THC que no pueden tener efectos narcóticos en los consumidores. Pero el tema de la legalización se ha debatido en todo el estado en los últimos años.

Durante el encuentro, Alford hizo referencia a la época en la década de 1930 cuando se prohibió el consumo de mariguana.

“¿Por qué sucedió eso?”, preguntó a unas 60 personas reunidas en el lugar, todas ellas blancas. “Una de las razones — y odio decirlo — son los afroestadunidenses, ellos eran básicamente consumidores y respondían peor al consumo de esas drogas. Es debido a la composición de su carácter, su genética y todo eso. Así que básicamente, lo que intentamos hacer, es revertir por completo algo por no recordar lo que sucedió en el pasado”.

Cuando The Associated Press le preguntó este lunes sobre sus declaraciones, Alford dijo: “No voy a comentar más al respecto. Para mí, eso es neutral. Básicamente me llamaron racista, lo que no soy, y solo es la interpretación que la gente le dio. Yo solo intento hacer lo que realmente es mejor para Kansas”.