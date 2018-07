Los nuevos diputados y diputadas de la LXVII Legislatura

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 11 de julio de 2018 (muralchiapas.com).- El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) se alzó con la mayoría simple de diputados en el Congreso del Estado de Chiapas, que conformarán la sexagésima séptima legislatura, seguido por el Partido que aún conserva el poder en la entidad

Con datos preliminares y de acuerdo al cómputo final de votos que obtuvo cada uno de los partidos en la pasada elección del 1 de julio, fueron únicamente dos alianzas que se llevaron los 24 distritos electorales uninominales en los que se distribuye la geografía electoral.

De los 24 distrito, 13 se llevó la alianza “Juntos Haremos Historia” conformada por los partidos MORENA, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), los 11 restantes se los adjudicó la alianza “Todos por Chiapas” conformada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Podemos Mover a Chiapas (PPMCh) y Chiapas Unido(PChU), todo ello de acuerdo a los convenios de coalición registraros ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

De los 11 partidos que participaron en la elección, solo dos no tuvieron el 3% para ser objeto de prerrogativas y del reparto de las 16 diputaciones plurinominales, siendo estos los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y el Encuentro Social (PES), este último aunque contará con tres diputados de mayoría, no tendrá ni registro ni acreditación en el estado de Chiapas.

La votación ajustada se obtiene de descontar los votos nulos, los votos de candidatos no registrados, de candidatos independientes y de aquellos partidos políticos que no hayan obtenido ni el 3%, lo cual arroja un total de 2 millones 17 mil 483 votos, esto de acuerdo al conteo final del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Por ello MORENA se eleva con 10 escaños de los 40 que conforman el Congreso del Estado, de los cuales 6 son de mayoría relativa y 4 plurinominales, seguido el “verde”, quien obtuvo 8 diputaciones en total, 5 de mayoría relativa y 3 de representación proporcional

Quien se ubica en tercer lugar fue el PRI, con 5 diputados en total, siendo que obtiene 2 de mayores relativa y 3 de representación proporcional, el cuarto lugar se ubica, con el mismo número de diputados, al PT con cinco diputaciones, aunque con menos votación, tiene cuatro diputaciones uninominales y una plurinominal

En quinto lugar se encuentra el Partido Chiapas Unido, con 4 diputaciones, tres de ellas de mayoría relativa y una plurinominal, así mismo en sexto lugar encontramos al PES con tres diputaciones únicamente de mayoría relativa.

En séptimo lugar se ubica Mover a Chiapas, únicamente con dos diputados de las cuales uno es de mayoría relativa y otro de representación proporcional, en el octavo lugar tenemos al Partido Acción Nacional (PAN) que solamente obtuvo una diputación del orden plurinominal

En noveno lugar se ubicó el izquierdoso Partido de la Revolución Democrática (PRD), con un diputado plurinominal y en el último lugar el Partido Nueva Alianza (PANAL) también con un diputado plurinominal.