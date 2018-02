Los operativos de la Secretaría de Transportes son una farsa: transportistas de la zona Norte

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 11 de febrero (El Estado).-Transportistas de la zona Norte del estado denunciaron la falta de atención por parte de las autoridades correspondientes al no frenar la violencia que están generando miembros de la Central Independiente de Obreros y Campesinos (CIOAC) al intentar apoderarse del lugar y ser ellos quienes ofrezcan el servicio público de transporte aún sin contar con los permisos correspondientes.

En entrevista, Leonel Alfredo Merino Rodríguez, concesionado de aquella región, reveló que esta organización mantiene amenazada a la población, por lo que existe un ambiente de zozobra, principalmente entre el gremio, quienes exigieron a la Secretaría de Transportes (ST) del estado aplicar los operativos pertinentes en contra del pirataje para evitar consecuencias lamentables.

“La situación está bastante difícil porque ayer volvieron hacer de las suyas los de la CIOAC y quemaron un carro de los compañeros de Pichucalo, de esos que viajan a Tuxtla Gutiérrez que son de servicio turístico; lo incendiaron porque se fueron a sacar dos carros que ellos habían metido al retén”, dijo.

Recordó que la impunidad con la que opera la CIOAC dentro del sector trasportista está afectando a cinco municipios de la zona Norte, entre ellos: Reforma, Pichucalco, Juárez, Ostuacán y Jitotol, por lo que es lamentable –dijo- que no se detenga esta situación que después podría generar resultados lamentables.

“Esto nos da a entender que el mismo gobierno está propiciando la situación, porque ni la Fiscalía, ni la Secretaria de Transporte mete las manos, porque son los que deberían trabajar; a la federación no la dejan entrar prácticamente”, resaltó.

Reiteró el llamado a la Secretaría de Transporte para no seguir permitiendo que organizaciones utilicen su nombre para introducir unidades de forma irregular, pues recordó que esto está fuera de la ley y además representa una competencia desleal.

Dijo que la única confianza que tienen los transportistas de aquella zona de la entidad es el fin del sexenio actual, ya que durante estos años no vieron resultados favorables, sino el consentimiento para que organizaciones sociales incrementaran el transporte irregular.

Respecto a los operativos que ha realizado la Secretaría de Transporte en la capital del estado, dijo que son únicamente para hacerse publicidad, ya que en otros municipios el pirataje está incrementando solapados por organizaciones sociales.