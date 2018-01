Quién es Quién/Los Orantes López, sin llenadera/Noé Farrera Morales

Los hermanos María Elena y Hernán Orantes López han sabido arribar a los espacios sin hacer nada por nadie más que por sus bolsillos, porque hasta a sus propios colaboradores les han dado la espalda y lo han dejado en la indefensión. Por lo pronto, en esta antesala electoral ambos han levantado la mano. La Nena Orantes, ya lo sabemos, presionando fuerte para que sea ella la abanderada del Frente y buscar la sucesión gubernamental que le queda lejos, muy lejos para poder alcanzarla, pero que sabe que puede ganar muchísimo perdiendo en ese espacio.

Y ahora, se ha dicho que Hernán Orantes buscará una diputación local. Sí, tal y como lo lee. No ha hecho nada más que ser comparsa de toda esta ingobernabilidad, de ser callado e inoperante desde la curul federal que ocupa, porque es diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ya anda ahora de sacalepunta diciendo, a los cuatro vientos, que ya es elegido, que todo es mero trámite y que esperar los comicios es como estar en la antesala de la fiesta.

Tal parece, entonces, que ambos hermanos se han sabido mover en el Poder Legislativo, desde donde obtienen muchas prebendas y canonjías, y que al verse como dueños de las curules poco les importa la democracia. Ninguno de los dos ha hecho algún aporte a la entidad, ninguno representa a los chiapanecos y si usted quiere saber qué palabra los identifica esa es el arribismo. Así es, porque la Nena, que está más grande que los propios años que carga para ser llamada así, se dedica a eso, a amarrar amistades en la federal y buscar enquistarse en uno u otro puesto.

Recordemos en su paso por el PRI, desde donde tenía un padrinazgo con el zorro del desierto, Manlio Fabio Beltrones y que era, incluso, muy apapachada por Miguel Ángel Osorio Chong, y se sentía el arroz de todas las fiestas. Desde ahí la Nena no tan nena obtuvo muchos privilegios, pero cuando pactaron previamente que ella no sería la candidata por el PRI y que el respaldo lo darían al ahora gobernador Manuel Velasco Coello, hizo su berrinche y declaró que se salía del tricolor. Un desangelado y descolorido Movimiento Ciudadano le tendió la mano y ahora ella es el chile de todas las ensaladas.

Pero a la Nena se le olvida que cuando tuvo la oportunidad de demostrar de que estaba hecha se clavó gran parte del dinero, sabiendo y destinando desde el inicio que no ganaría nada, y ahora nuevamente se le ha metido la loca idea en la cabecita de que ella sí tiene posibilidad, de que sí puede hacer las cosas bien y que es la única mujer –argumento tan débil viniendo de ella- que puede contender y aspirar a la sucesión. No. Lo que ella quiere es seguir mamando de la teta presupuestal, seguir prendida del erario y darse la vida de lujos que hasta ahora tiene.

Su hermano, uff, de ese muchacho ni qué decir. Está en la política sin saber qué carajo hace ahí. No sabe nada del legislativo, no propone nada ni representa nada, pero ahora ya anunció que va a buscar, de nuevo otra curul y que será el mismísimo nuevo PRI el que va a darle el respaldo. Habría que ver qué cosas ha hecho por el Distrito 2. ¡Mmm! Ya sé, he recordado, nada, no ha hecho nada y por eso la gente de ese distrito lo repudia, no lo quieren. Quizá por ello ahora anda desatado diciendo que la diputación local que le van a dar es por el X distrito.

Un secreto a voces es que los hermanitos re-igual, por aquello del arribismo y el agandaye político que se cargan, María Elena y Hernán Orantes, porque todos sabemos que exclusivamente han llegado a servirse del poder y solo aparecen como las aguas de mayo, bueno, hasta eso cuando los tiempos estaban bien establecidos, en temporadas electorales.

Mal y de malas va el PRI con chamacos improvisados como Hernán Orantes, como mal y de malas va la política en Chiapas siendo nido de arribistas como la Nena Orantes López que sabe lo que yo de astronomía. En fin, ojalá y los priistas se levantan y muestren el repudio generalizado que traen contra estos que se han acostumbrado a vivir del erario. ¡Hasta mañana!