Los pueblos olvidados de Chiapas piden la intervención de Antorcha

Chiapas.- En la comunidad Nuevo Progreso del municipio de Bella Vista, Ubicado en la zona sierra del estado, buscan que por medio del Movimiento Antorchistas, se desarrolle y mejore las condiciones de vida de sus habitantes, quienes viven en condiciones de alta marginación.

Lamentan que su municipio se encuentre tan alejado de la capital del estado y que las autoridades municipales a casi tres años, mantengan en el abandono a los municipios humildes de la zona. Razón por la que creen que no cuentan ni siquiera con los servicios básicos.

El Movimiento Antorchista de la Zona Altos, se reunió con los solicitantes y representantes del grupo, en la que se discutieron las necesidades de la comunidad y se realizó el plan de lucha para resolver cada una de las carencias. Sin antes mencionar que para los Antorchistas “El Estudio” es la principal herramienta de lucha.

“Es de suma importancia estudiar para entender los males que afectan a este país. Nosotros no vamos a luchar contra los presidentes municipales porque el problema no ellos. Nuestro único enemigo es la pobreza y contra ella vamos a luchar, pero para eso las masas populares deben estar concientizadas, estudiadas y dispuestas a no rendirse, hasta lograr conseguir lo justo para los pobres”, destacó Tobías Hernández, responsable del trabajo campesino en la zona.