Los que generaron la situación de los burócratas ahora alzan la voz

ASICh

Los que ahora alzan la voz, erigiéndose como los que quieren ser los salvadores de los trabajadores burócratas, son los mismos que generaron la situación en la que se encuentran más de siete mil familias sin incremento salarial y prestaciones laborales desde hace cinco años, sostuvo Ana de Lourdes Coutiño Hernández.

La lideresa que encabezó la planilla Verde en las elecciones internas del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, y ahora dio a conocer que está en espera que el tribunal federal resuelva por la vía legal sobre el triunfo electoral que no les reconocieron en su momento debido a que Erisel Hernández Moreno impugnó a sabiendas que había perdido por un voto de diferencia.

Sostuvo que es cierto las carencias que enfrentan los burócratas, pero es no es justificante para que se les reconozca como próxima dirigencia sindical a quienes supuestamente eligieron en una asamblea no estatutaria.

Cuestionó a Jorge Alberto Espinosa por qué hasta ahora muestra preocupación por la base trabajadora, cuando ellos son los culpables de lo q ue están sufriendo los trabajadores, toda vez que formó parte del ex comité que encabezó el fallecido Ricardo Cruz Coello, siendo secretario de Organización.

Entre los que salieron a dar conferencia este miércoles, precisó, también están Irma Velasco, quien fue de conflictos, y Asunción Gómez Maza, jubilada con acuerdos que ellos hicieron.

Aseguró que esos trabajadores son los culpables de lo que vive el Sindicato hasta ahora, porque generaron un conflicto para no reconocerles el triunfo, toda vez que el Comité Ejecutivo Central se declara árbitro de las elecciones internas.

Indicó que no quisieron reconocer el triunfo de la planilla Verde porque saben perfectamente que en el momento en que lleguen van exigir cuentas claras para la base trabajadora y a quienes se va a responsabilizar de lo que no salga bien son a los que formaron parte de ese comité.

Por las carencias que son una realidad, también Coutiño Hernández elevó la voz para pedir al gobernador Manuel Velasco que resuelvan el conflicto laboral del sindicato de burócratas, así como atender las carencias, porque efectivamente no hay medicamentos en el ISSTECH y los trabajadores tienen que comprarlos en farmacias particulares.

En cuanto a la resolución del tribunal federal, explicó que desde junio de 2017 les dieron la razón a través del Segundo Colegiado en materia civil y penal, pero el Tribunal Burocrático del estado de Chiapas le dio la vuelta, dando por sobreseído el juicio.

La lideresa anotó que está dispuesta a acudir a la Corte de Justicia de la Nación si es necesario porque debe de haber un comité ejecutivo en funciones para que el Sindicato esté firme y pueda sacar nuevas elecciones. ASICh