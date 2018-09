Luz más cara cada día

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- No solamente el cobro de la luz en los hogares chiapanecos, es más cara sino que además el recibo lo están enviando vía correo electrónico, cuando miles de familias no cuentan con un mail y otros ni siquiera saben de internet.

La denuncia fue directa a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien se le señala de estar abusando y aprovechandose de la situación, pues ante el reclamo se lo quitan con que les llegó a su correo personal, el cuestionamiento es a cual, si ellos ni se los pidieron ni tienen cuenta.

Por lo que exigieron se entregue como siempre el recibo de casa en casa, pero que sea puntual, adecuado y que se cobre lo real, que no le suban bajo el argumento que hay calor, que hay frio o que está muy lejos, por eso hay que pagar más; porque eso ya no es posible aceptar.

Los colonos de Plan de Ayala, San Juan Sabinito, Barrio El Calvario, San Roque, Cruz con Casitas, Albania Alta, San José Terán, Calichal, Linda Vista Shanka, entre otras, coincidieron en que la paraestatal, actúa de una manera inapropiada en contra de la sociedad.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la capital, dijo que ya han recibido los primeros reclamos contra la CFE por cobros excesivos, pero no hay sanción a la dependencia, solo se hace conciliación para que el pago se haga en tiempos, por lo que no hay en realidad beneficio al usuario.

La economía de los tuxtlecos, es de dos a tres salarios mínimos, pero no solo hay que pagar luz, sino también agua, alimentos, medicinas, ropa, pasajes y en algunas ocasiones hasta renta, por lo que es difícil el poder hacer un pago como lo piden las empresas.