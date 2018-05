Macron llama ‘deliciosa’ a la esposa del primer ministro australiano

Errores a la hora de hablar todos tenemos, desde una mala pronunciación hasta una equivocada conjugación. Y aunque tratamos de evitarlos, en algún momento cometemos pequeños deslices.

Lo vergonzoso ocurre cuando eres el presidente y estás siendo grabado por cámaras de distintos países.

Aunque no lo creas esta situación no le ocurrió a Enrique Peña Nieto, sino a Emmanuel Macron en su visita a Australia para debatir cuestiones de comercio y seguridad regional.

El miércoles por la tarde al término de una rueda de prensa, el presidente francés decidió decir un discurso de agradecimiento dirigido hacia el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull.

Aunque suene muy gracioso, obviamente ‘delicious’ (deliciosa) no era lo que el mandatario quería decir, sino que se confundió con la palabra delightful que significa encantadora.

Rápidamente el error se volvió viral a nivel internacional y varios medios se burlaron de la cómica situación. Incluso el tabloide australiano Daily Telegraph hizo mofa del momento con un montaje en la portada con el titular ‘Presidente Pepe Le Pew’ y muestra a Macron con cabeza y cola del popular personaje animado de Looney Tunes.

Posteriormente, Turnbull declaró que su esposa, Lucy Hughes Turnbull, se sintió halagada y que el cumplido de Macron le pareció memorable.

De acuerdo con el medio The Local France Macron también tomó con gracia el error y se mofó de si mismo.