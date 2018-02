Madre de joven asesinada en 2017, pide justicia

Agencias

Ciudad de México. La madre de Victoria Pamela Salas Martínez, joven de 23 años de edad asesinada el 2 de septiembre del 2017, envió una carta al procurador general de justicia de la Ciudad de México, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, para solicitarle una reunión “urgente” con el fin de conocer los avances del caso de su hija.

En la misiva, difundida por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, expresa su preocupación porque el caso de Victoria Pamela quede impune. “Sin duda, el conocimiento de la verdad y la sanción a las personas responsables será un avance para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en beneficio de mi hija y de otras jóvenes que lamentablemente han sido o podrían ser víctimas de la violencia feminicida”.

En el texto añade que el próximo 2 de febrero se cumplen cinco meses del feminicidio de Victoria, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en un hotel de la Ciudad de México, “mientras el agua caliente continuaba cercenando su cuerpo”.

Desde ayer, ha estado circulando un video del presunto agresor, el patinador Mario Sáenz, en el que asegura no ser culpable de la muerte de la joven. Añade que cuenta con pruebas que respaldan sus dichos.

No obstante, María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, dijo que “el riesgo que se vive siempre ante una mala investigación, es que se dejen a los criminales sueltos porque no es que sean inocentes, es que tenemos malas investigaciones o no tenemos un juzgador que tenga perspectiva de género y entonces lo reclasifica o los deja libres o no ve elementos para vincularlos como feminicidas”.

“Hay casos en los que te puedo decir hay un inocente, la autoridad lo está metiendo como chivo expiatorio, pero no es el caso de Pamela”, dijo.

Los mismos victimarios, agregó, “ven las oportunidades porque saben que de repente hay vacíos y que la misma impunidad los exonera, no porque no sean responsables”.