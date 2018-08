Maestro manosea a niños en Tuxtla

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Padres de familia de la escuela primaria “Josefa Ortíz de Domínguez”, de Tuxtla Gutiérrez, pidieron a la Secretaría de Educación del Estado, destituya al profesor David de Jesús N. quien es acusado por fotografiar a los estudiantes, sentarlos en sus piernas y manosearlos.

La escuela está situada en la colonia la Misión al lado oriente de la capital, hay una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sin embargo, no se ha logrado que las cosas cambien ni al maestro en mención, se le dé de baja de esa institución educativa.

El argumento del mentor, es que los exhibe si se portan mal, pero los niños empiezan a denunciar que les pide a todos se sienten en sus piernas, los toca y los acaricia, quienes no quieren, los insulta y los castiga; la directora simplemente no quiere actuar en contra del mentor y prefiere defenderlo.

Los padres de familia, se han empezado a unir, para decir que están dispuestos a parar las clases si no hay una acción en contra del maestro, en tanto la directora les dice que envíen a sus hijos y que ella estará pendiente, para que no pase nada; pero los padres no confían en ella.

El maestro que es señalado, ha llegado de acuerdo a un documento anterior propuesto ante la CEDH, que los padres tienen que retractarse, de no ser así, entonces iría en contra de los alumnos que no rebazan los 8 años de edad, pues están entre el segundo, tercer y cuarto grado de primaria.

Los niños, dijeron que no quieren acudir, precisamente por lo mismo, sin embargo los maestros dicen que eso lo vean de manera directa, ya que prefieren no meterse con el maestro, porque es su compañero y no saben si los niños dicen la verdad o están mintiendo.