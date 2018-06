Maestros hoy en paro indefinido

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Desde este domingo, maestros de diversos municipios, arribaron a la capital Tuxtla Gutiérrez, para apartar lugares, ante el inicio del paro indefinido que arranca este lunes 4 de junio, cerrandose calles y avenidas de la zona centro.

El vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Luis Escobar Pérez, explicó que serán los 4 estados al que calificó como emblemáticos, estarán participando, el paro va y será indefinido reiteró, se trabajó en los procesos de paros de 24, 48 y 72 horas.

Lamentó que esto sea producto de la cerrazón del gobierno federal, lo que obligue a estallar este paro indefinido, ya que lo que piden, no es algo fatal, solo se estaba pidiendo una instalación de la mesa única, que se les prometió y que hasta la fecha no se les ha cumplido.

De darse, entonces se conjura el movimiento, porque ellos, no están en contra de la educación, no están en contra de las clases, si en contra de todo aquello que perjudique a la educación y al magisterio, por eso se levantan, por eso se movilizan y actúan como lo hacen.

Los maestros bloquearán parte de la Avenida Central desde la 3 poniente hasta la cuarta oriente, la Calle Central de la primera sur hasta la segunda norte, la primera sur de la Calle Central a la segunda Oriente, lo mismo se hará con la primera oriente frente al Congreso del Estado, el paso desnivel de la presidencia municipal.

Los espacios públicos que serán cerrados son el parque central, la plaza, el atrio de Catedral, parque Santo Domingo, en las afueras de palacio municipal, federal y de gobierno así como edificio plaza y Congreso del Estado, algunos estacionamientos públicos pero en este caso bajo renta.