Maestros interinos reclaman pagos pendientes al gobierno de Chiapas

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 30 de enero (El Estado).-Pese al trabajo que realizaron en el ciclo escolar 2016-2017, la Secretaría de Educación del estado deuda salarios completos a más de mil maestros de asignación temporal (Interinos), lo que ha llevado a los docentes a plantarse a las afueras de la dependencia instalada en la capital del estado.

Leni Solís Melgar, maestra interina y vocera de los inconformes, lamentó la indiferencia con la que están actuando las autoridades correspondientes, por lo que informó que pese a estar plantados pacíficamente no tienen certeza de que el pago que asciende a aproximadamente 24 millones de pesos vaya a ejecutarse.

Detalló que de los más de mil maestros afectados por esta situación, solamente 250 se mantienen en el plantón, ya que los demás ni si quiera cuentan con dinero para poder arribar a la capital del estado.

En este sentido, urgió a la Secretaría de Educación a saldar la deuda, pues se trata del sustento de los trabajadores y sus familias, además de que miles de niños y niñas se están quedando sin clases por no contar con un maestro.

Hasta el momento, la vocera de los interinos, dijo que ni el titular de la Secretaría de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, ni otras autoridades se han acercado a ellos para informarles qué es lo que está pasando.

“Estamos esperando si ya deciden a darnos la cara aquí en secretaría; desde el 8 de enero estamos acá y nadie nos ha dado la cara, esperemos que ya se tienten el corazón y nos atiendan porque es justo, no estamos peleando otra cosa, estamos aquí por nuestro sueldo, porque se firmó un contrato y no han cumplido…”, reclamó.

Para poder comer y enviar algún apoyo económico a sus familias los maestros piden el apoyo de la ciudadanía que pasa cerca, acto que a su vez representa una protesta, sin embargo, ni la carencia en la que están viviendo ni las inclemencias del clima han hecho que alguien se acerque a ellos para dar una solución a su situación.

Es importante mencionar que, al no ser maestros de base no cuentan con prestaciones de ley ni servicios de salud, además de que no tienen derecho a pedir permisos o faltar a sus labores, aun así, el gobierno del estado y la Secretaría de Educación han detenido el pago de salarios a los docentes de asignación temporal.