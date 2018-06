Maestros toman radios y plazas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) así como integrantes de la sección 7 y 40 del Sindicato; se posicionaron de las plazas comerciales y de medios de comunicación, para informar sobre la situación que se vive en este plantón.

Pedro Gómez Bámaca, Secretario General de la Sección 7 del SNTE-CNTE; dijo que ayer fue un día totalmente de máxima difusión de información, siempre sus compañeros combativos y en búsqueda de el pueblo de Chiapas conozca la realidad de las cosas sobre la educación.

Así también se hizo recorrido por algunas escuelas, donde aún están laborando, el argumento es que el cierre es total; ya que consideran que son “charros”, que están en franco apoyo al gobierno federal, sirven dicen ellos, al Sindicato que está en manos de la Secretaría de Educación Pública, (SEP).

Desde el Centro de la ciudad, se levantó una antena, para transmitir una emisora por la 98.5 de F.M., lo mismo se hará con las secundarias técnicas, el trabajo no es solamente aquí, ya que asistirán a la Ciudad de México, un promedio de dos mil mentores para participar en las manifestaciones.

“No vamos a permitir que se de una agresión más a los compañeros”, expuso desde las 6 con 30 minutos, al verificar que todo estuviera correcto, en el parque central, donde se pronunció en contra del gobierno federal, quien ha mantenido una cerrazón en particular con ellos.

Negó que esta movilización tenga que ver con los aspectos partidistas, ellos no van por ese lado, solo corresponden a sus intereses en torno a la educación, ni hay ni habrá voto para el mal gobierno, eso sí dejó en claro, pero no significa que haya una oleada a favor de otros.

Para la CNTE, el gobierno federal, vuelven a mostrar su actitud de intolerancia e insensibilidad, al usar las fuerzas policíacas contra nuestra organización, que pacíficamente desarrolla acciones de denuncia y protesta a la política de oídos sordos y cerrazón, para atender la problemática causada por la imposición de la reforma laboral, mal llamada educativa.

Desde el día de ayer, 4 de junio, mostraron esta actitud represiva, al ordenar a la policía detener a las caravanas motorizadas de la CNTE, provenientes de varios estados de la República, con la intención de evitar nuestras actividades civiles y pacíficas en defensa de la educación pública y de los derechos laborales, en esta residencia de los Poderes de la Unión.

En actividades de este día, la policía capitalina reprimió a los maestros de la CNTE y ha amenazado a nuestros compañeros con usar toda clase de fuerza, para evitar manifestarnos frente a la Bolsa Mexicana de Valores, demostrando que el gobierno no obedece a los intereses del pueblo trabajador, sino a los capitales financieros nacionales y extranjeros.