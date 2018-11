Maestros vs Secretaría de Educación

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Maestros de telebachillerato reclaman el pago de sus quincenas atrasadas, por lo que se han manifestado en varias ocasiones, en tanto el Secretario de Educación Eduardo Campos, asegura que los pagos se están realizando en tiempo y forma, aunque si reconoce que hubo un atraso.

El funcionario del gobierno del estado, pidió sentarse a dialogar con los inconformes que tomaron las instalaciones del Congreso del Estado, donde se creó una mesa con la presencia de legisladores, no llegando a un acuerdo formal y real, sin embargo; hay un compromiso de pago.

Los maestros que se tornaron hostiles contra los trabajadores del Poder Legislativo y con los funcionarios y diputados, justificaron su accionar por el solo hecho, de que el gobierno se ha burlado de ellos, cuando solo están pidiendo que se de el pago que merecen por haber trabajado.

Los maestros, encadenaron las 3 puertas de acceso al Congreso, luego enviaron mensajes con gritos al Secretario de Educación, que no querían más que el pago de sus salarios atrasados, ellos no estaban manifestándose por gusto ni porque quieren incrementos.

Los maestros también, indicaron que han hecho manifestaciones constantes, por lo mismo, sienten la desesperación de la ausencia de salarios, ellos viajan, prestan dinero, su familia come, se enferma y hay que pagar médicos y medicinas, hay necesidades.

El Congreso del Estado, tuvo que intervenir en una comisión de legisladores, luego que así se pidió también por los mentores, que consideran que esta es una buena opción para que se conozca la verdad de los adeudos que se han presentado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno.

El diputado Nolberto Farfán Solís de MORENA, pidió al secretario Campos, agilice los pagos pendientes, porque señaló que es una injusticia lo que se está cometiendo en contra de ellos, de manera respetuosa, indicó que ellos ya devengaron el salario, ahora le toca al gobierno cumplir.

Reconoció el trabajo del funcionario estatal, pero también dijo, que hay que trabajar por los maestros, que son la parte fundamental del desarrollo de los pueblos, pues al final, la escuela es la segunda instancia para poder dar seguimiento a lo que se aprende desde el hogar.

Por su parte Eduardo Campos, dijo que antes de cerrar la administración de este gobierno, se está buscando hacer los pagos que no se dieron en su momento, esos adeudos se han estado pagando mes con mes, de hecho, ayer 15 se hizo un pago y hoy se estará continuando con ello, a fin de que no se niega el problema, pero se está dando solución.

El funcionario dijo que el 30 de noviembre se hará el pago para con los maestros interinos, que son los que se manifiestan; con ello haber cumplido como corresponde, a fin de que no se tenga pendientes con ellos ni con nadie, así el nuevo gobierno estará ya trabajando con cuentas sanas.

Fue reiterativo al decir que todos los problemas no solo los de pago, están siendo atendidos como corresponde por parte del gobierno, se está cerrando con el mayor de los esfuerzos que se puedan tener y ante los obstáculos que se han encontrado en el camino.

La educación avanza a pesar de las dificultades, no hay nada que pueda detener, se insistió en que los obstáculos son y muchos, pero eso no detiene a lo que calificó como lo más importante, que es en este caso la educación, tanto del nivel básico, como medio superior.

Así mismo explicó que hay una serie de acciones que contraponen a la dependencia a su cargo, pero una vez más señaló que, aunque los adeudos existan, el pago habrá de darse y se dará porque es el compromiso asumido y además no hay motivo para un préstamo, cuando el dinero está ahí.

Al hablar sobre el proceso de reconstrucción de escuelas, por motivos del sismo del 7 de septiembre del año pasado, aseguró que se tiene un 10 por ciento en proceso y que será entre febrero y marzo se tienen que entregar ya estas obras y esto implica el poder también haber cumplido.

Con respeto a un 5 por ciento, lo calificó como el más preocupante, ya que también tiene un mecanismo de atención y es que esas instituciones educativas, no lograron ser incorporadas, pero que serán atendidas en los próximos días con los fondos normales de la dependencia.

Finalmente, los maestros que habían tomado las instalaciones del Congreso, decidieron llegar a un acuerdo con los diputados y accedieron a que las puertas se abrieran para que pudieran salir las personas, por un lado, las mujeres y niños y finalmente a todos los del personal y visitantes.

Es de mencionar que también se vieron presionados por la presencia de 5 unidades de policías que arribaron con gases lacrimógenos y los escudos correspondientes, sin embargo no se llegó a esos extremos que terminaron por alimentar una esperanza de pago para los afectados.