Magisterio protesta en varios municipios

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Con un bloqueo en el Centro de la capital Tuxtla Gutiérrez, un centenar de maestros interinos exigieron una vez más el pago de sus salarios ante el gobierno de Manuel Velasco Coello, quien se rehúsa a pagar, bajo el argumento que no hay dinero.

Los maestros indicaron que es injusto que el gobierno los contrate engañando al decir que tendrán plaza, que tienen que hacer méritos para puedan contar con ese beneficio, los envían a lugares casi inhóspitos, con muchos problemas y carencias, sin embargo van por la necesidad de trabajo.

Otros más, reconocen que se tiene que trabajar mucho para alcanzar la educación que se requiere a esta entidad, pero aún así, el gobierno tiene que poner más de su parte, no solo pagándoles sino que tiene que crear las condiciones necesarias para consolidar ese proyecto.

En tanto en Tapachula, Alumnos, padres de familia y docentes de la escuela primaria José Emilio Grajales, realizaron un bloqueo sobre el boulevard Dr. Manuel Velasco Suárez, frente al Teatro de la Ciudad, para exigir la reconstrucción de cinco aulas que resultaron gravemente dañadas con el sismo del pasado siete de Septiembre, ya que hasta el momento todas las autoridades no han hecho nada.

Al respecto el director de esa institución Ramón Hernández Pérez dijo que lamentablemente de las más de tres mil escuelas que resultaron dañadas con ese sismo, de las cuales más de 500 están en la zona costa, ninguna ha sido atendida y por lo mismo las clases se realizan en lugares inadecuados y peligrosos.

Expresó que hasta el momento la reconstrucción que tanto ha cacareado Enrique Peña Nieto, ha sido una farsa, ya que ni escuelas, ni espacios públicos, ni escuelas han sido atendidas como debe de ser y todo se da en forma mediática.

Así mismo, indicaron que más que un asunto jurídico, tiene que verse desde el lado humano, un asunto que no puede pasar inadvertido ni quedar en el olvido, al dejar los magistrados en el desamparo a miles de chiapanecos, solo por afirmar que es violatorio a las leyes.

La modificación al artículo 52 del Código de Elecciones local, para quitar el financiamiento público a los partidos y destinarlo para la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto del pasado 7 de septiembre, el cual afectó severamente a los chiapanecos, fue consultado incluso con los dirigentes de los partidos existentes en el Congreso chiapaneco.

Todos, coincidieron en que esto es un asunto que tiene que darse prioridad, la vida no es un juego, hoy lo que se tiene que hacer, es priorizar, atender y actuar en consecuencia, no desamparar a quienes desde hace cuatro meses siguen esperando un apoyo para dignificar sus condiciones.