Magistrados y jueces refutan expresiones de Javier Corral

Agencias

Ciudad de México. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que la integran más de mil juristas en todo el país, rechazaron las acusaciones y calificativos expresados por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien, señalaron, busca denostar el trabajo de Magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Ciudad de México, quienes ordenaron a las autoridades de Chihuahua entregar el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, acusado del presunto desvío de 250 millones de pesos de las arcas públicas del estado para financiar campañas electorales en 2016, a la autoridad federal.

El fin de semana el Tribunal Colegiado resolvió el juicio contra el ex secretario general adjunto del CEN del PRI. En audiencia celebrada se declaró competente al juez federal Daniel Moreno García, con sede en el reclusorio norte de la Ciudad de México, para que se ponga a su disposición a Alejandro Gutiérrez, además de los ex funcionarios de la administración de César Duarte y que también son acusados: Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles.

En un video difundido a través de redes sociales Javier Corral confirmó la resolución, la cual calificó de “absurda, contraria a derecho y con un desaseo vergonzoso”.

“Con esta acción se trata de cubrir con el manto de la impunidad a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, pieza clave en la red de corrupción que inmiscuye a políticos de primer nivel cercanos al presidente Enrique Peña Nieto. Los otros dos son los principales cómplices en el saqueo sistemático a que fue sometido el pueblo de Chihuahua en el anterior sexenio.

“El Presidente de la República está traicionado su propio dicho de que nada ni nadie está por encima de la dignidad de México. Nosotros le demostraremos que nada ni nadie, ni él, está por encima de la dignidad del pueblo de Chihuahua”.

En ese sentido los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito expresaron en un comunicado que rigen su actuación con base en la Constitución y los Derechos Humanos, y no responden a ningún otro interés que no sea el de salvaguardar el Estado de Derecho.

Los procesos jurisdiccionales, afirmaron, son el espacio en el que las partes dirimen sus controversias, sacarlas de ahí y llevarlas a litigios mediáticos, agregaron, no abona a una cultura de respeto a la legalidad.

“Los juzgadores del Poder Judicial de la Federación trabajamos de manera transparente; nuestras actuaciones son revisables por instancias superiores. Estamos acostumbrados a la crítica y al escrutinio público”.

Sin embargo, señalaron que las expresiones recientes que buscan crear una sospecha de subordinación de la actuación de sus tribunales a otro Poder del Estado, deben ser “contundentemente rechazadas, como firmemente lo ha hecho nuestra institución, el Poder Judicial de la Federación”.