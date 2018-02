Mala integración de Carpetas de Investigación provoca grandes fallos en la aplicación de justicia

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 15 de febrero del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Teresa Campos presidenta de la Asociación Capítulo 4 Todo sobre Lesbianas, dio a conocer que en tiempos recientes la aplicación de justicia en Chiapas ha resultado en un fracaso debido a diferentes fallas.

Precisó que en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio los Ministerios Públicos no están preparados para éste actuar, no tienen el total dominio para la integración de la Carpeta de Investigación, desde el momento de la cadena de custodia.

“Esta cuestión de derechos, las autoridades no tienen el dominio del cómo actuar, desde el momento en que se detecta un hecho delictivo, cuando aún no tiene la definición jurídica todo el cuidado que deben tener, desde la cadena de custodia para no contaminar la escena hasta formular la imputación”, precisó.

En este sentido agregó que la consecuencia es que los responsables de los crímenes, y en fechas más recientes los casos que han marcado a la sociedad como son los feminicidios queden en libertad. En pocas palabras el desconocimiento para la aplicación de los protocolos de justicia, vuelven al mismo sistema vulnerable.

Por lo que en el caso de los asesinatos de personas con preferencias sexuales diferentes, es aún más complicado el hecho de la integración de la Carpeta de Investigación pues se le suma a esto la insensibilidad e indiferencia de las autoridades y funcionarios.

Sin embargo –dijo-, no es un hecho que únicamente afecte a mujeres, más bien es a la población en general.

“En esto considero que reside la falta de la aplicación de justicia como se requiere: pronta y expedita, si toda la integración está mal, llegando frente a un juez no se formulará un delito y por ende una sentencia”, comentó.

Por lo que remarcó que no se trata de la creación de las leyes o de modificar las leyes existentes, más bien es la falta de capacidades para aplicarlas.

“No existe el conocimiento, la capacitación y la sensibilización para la aplicación de nuestras propias leyes eso es algo lamentable y nos hace vulnerable a todos”, concluyó.