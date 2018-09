Manifestaciones por transportistas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Luego de anunciar que tomarían el Congreso del Estado y la Secretaría del Transporte Estatal, trabajadores de Mototaxistas y taxis, pidieron a la diputada María Olvera Mejía, trabaje para que en la ley aparezca la figura de las motos y se respete el trabajo de los ciudadanos.

Muchos hacen una labor que poco se reconoce se expresó, lo que hay que hacer, es darle valor a las actividades, esto ayuda mucho a las amas de casa, pues pagan menos y es seguro, no hay riesgo con que se autorice a las motos, además, esto se ha dado desde años.

Pidieron al mismo tiempo, se de un cierre a los que calificaron como pulpos, pues el problema, es que se les da más conseciones a ellos, se les tiene miedo y hasta en ocasiones se presenta acciones contra quienes son solamente asalariados, ellos trabajan por necesidad y no por gusto.

Los presentes, pertenecen a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), ya habían dicho que harían su movilización, como no se les creyó, asistieron para dar inicio a una serie de movilizaciones en caso de no encontrar respuesta de parte de las autoridades.

Los presentes, son de varios municipios de la entidad, desde las 10 de la mañana, estuvieron realizando una manifestación en las instalaciones del Congreso del Estado, para demandar la intervención de los legisladores, a fin de que sean beneficiados con las concesiones.

Sin embargo, no encontraron a la legisladora y tampoco a los funcionarios del gobierno del estado, ellos insistieron solo quieren el apoyo para poder brindar el servicio de pasaje en toda esa zona, donde continuamente son extorsionados por distintas corporaciones policiacas para que les permitan circular.