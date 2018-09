“Manuel Velasco el peor gobernante de la historia” : Robertoni Gómez

Eleazar Domínguez Torres

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 03 de septiembre de 2018 (muralchiapas.com).- Para el creador y escultor chiapaneco Robertoni Gómez el gobierno de Manuel Velasco Coello puede considerarse como el peor gobernante de la historia ya que ha sumido al estado en condiciones extremadamente precarias y golpear severamente el bolsillo de la clase trabajadora al no pagar los servicios que el propio gobierno del estado ha contratado.

“En salud por ejemplo se encuentran los cascarones pero no hay medicamentos y yo como representante de artistas y creadores a mí no me paga y tiene una gran falta de respeto y si eso me hace a mí, que le puede hacer a los campesinos a los maestros, no tiene ningún respeto, el señor se gastaba cuatrocientos veinte millones solo para promover su imagen personal”.

De la misma manera señaló que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador debe fijarse y ser además muy cuidadoso con el apoyo que le brinda al mandatario con licencia: “porque este tipo es de lo peor y completamente insensible y si sabe de la pobreza del estado de Chiapas, pero él no hace nada por solucionarla, al contrario cada día vuelve más pobre al estado”.

En tanto que un grupo de seguidores de Manuel Velasco Coello se manifestó para respaldar al mandatario estatal y solicitarle que regrese a Chiapas para cumplir con los compromisos contraídos con el pueblo de Chiapas, pero a decir de Robertoni Gómez, este grupo de acarreados tuvo la encomienda de sabotear la protesta de la lapidación simbólica ya que se presentaron con un grupo de Marimba y bocinas para emitir su mensaje de apoyo a Manuel Velasco justo cuando se emitía un posicionamiento sobre la situación que se vive en el estado de Chiapas.

A pregunta expresa sobre la presencia de este grupo dijo: “pues ellos tienen hambre, los comprendemos, ellos tienen hambre y por eso son acarreados” Y es que en efecto el grupo de personas que se concentró en las afueras del Congreso del Estado por el aparato de sonido sin empacho decían apoyar al gobierno del estado porque durante su administración ha habido cambios muy sustanciales.