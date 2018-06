Mar de fondo podría darse en Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- A pesar de que se anunció posible mar de fondo, hasta el momento la costa de Chiapas, está en tranquilidad, dio a conocer la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), al tiempo de pedir a los ciudadanos, no acercarse a las playas, hasta que pase la alerta.

El oleaje será mayor a 2 metros y medio, lo que hará sea peligroso para bañistas, de ahí la necesidad de impulsar el llamado a evitar meterse al mar, si no hay la difusión de las autoridades de Protección Civil del estado y los guarda costa de la Secretaría de Marina.

Es de mencionar que la onda tropical 5 sale por el occidente de Oaxaca, mientras que la onda tropical 6 ingresa por el oriente del Istmo de Tehuantepec y será reforzada por la entrada de humedad del Océano Pacífico, por lo que se mantendrán las lluvias en el estado.

El Mar de Fondo también conocida también como marejada es en un oleaje continuo y elevado que es generado por el viento que provocan las tormentas en el Pacífico Sur.

Sin embargo, las tormentas marinas que producen el mar de fondo, en ocasiones se originan cerca de Australia, por lo que el fenómeno recorre distancias de 10 mil kilómetros hasta las costas mexicanas, de acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Como el viento sopla sobre la superficie del océano en esa zona del Pacífico debido a una tormenta y genera las olas que viajan hasta las costas mexicanas, la marejada no tiene corrientes profundas.

“Lo de fondo”, viene de la idea de que las olas se generan en aguas profundas. Porque vienen de las aguas remotas donde las profundidades son grandes, pero eso no quiere decir que se formen por debajo de la superficie. Sin embargo, no se debe confundir con los tsunami, que son provocados por movimientos telúricos.

Las grandes olas que en el Pacífico sur pueden alcanzar alturas de 10 metros o más, van disminuyendo su amplitud conforme van viajando, por lo que al llegar a las costas de México, ya cerca de las playas, las olas pueden llegar a medir entre 2 y seis metros, dependiendo del fondo del mar y de la línea de la costa.

Cabe recordar que en mayo de 2015, el mar de fondo afectó los estados de Guerrero, Chiapas, Colima, Oaxaca y Michoacán, dejando más de 500 viviendas dañadas y algunas pérdidas humanas.