Mariano Díaz Ochoa incumple mesas de trabajo con policías estatales

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 6 de marzo del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Policías estatales se manifestaron éste martes en la entrada del Congreso del Estado, para exigir mejoras en las condiciones en las que se encuentran.

Los elementos dieron a conocer que iniciaron una jornada de movilizaciones desde el pasado 5 de octubre del 2017, por las condiciones laborales y carencias que padecen por el abandono de las autoridades estatales desde hace tres sexenios.

Margaín López Blas, integrante de la Unión de Policías Estatales para la Defensa de Los Derechos Laborales (UPEPDHL) dio a conocer que desde el sexenio de Pablo Salazar, no han recibido los enseres necesarios para realizar su trabajo de manera normal.

“Las carencias son graves desde hace 18 años, no tenemos uniformes, ni herramientas de trabajo. Por ello decidimos conformar nuestro movimiento. Lamentablemente el gobierno del estado se comprometió pero no ha cumplido”, expresó.

De la misma manera señaló a Mariano Alberto Díaz Ochoa, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso quien fimó una minuta, pero ahora los trae fecha tras fecha sin dar la cara por el caso.

Lamentaron que los elementos que se han sumado a la lucha los han perseguido, hostigado y buscan correrlos de manera injustificada.

“La lucha se inició por los elementos que no perciben el apoyo alimentario. Hay muchas cosas que la Policía debe mejorar, de eso estamos conscientes pero las autoridades se han desentendido”, indicó.

Los uniformados dieron a conocer que de no obtener respuesta realizarán otras marchas: “creemos que no es necesario llegar a ésta situación pero no tenemos otra alternativa, y por ello haremos lo necesario para que las demandas sean atendidas”.