Más becas para que las y los jóvenes no abandonen sus estudios: Rutilio

El candidato a gobernador de Chiapas por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Rutilio Escandón, aseguró que en su administración se garantizará el derecho al estudio para las y los jóvenes, quienes muchas veces ven truncados sus sueños de terminar una carrera y salir adelante.

En este sentido, el abanderado de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) destacó que, si este proyecto triunfa en las próximas elecciones, se incrementarán las becas educativas para que ningún joven de Chiapas abandone las aulas por falta de espacios o recursos económicos.

“Mi gobierno colocará a la educación como uno de sus principales pilares, por ello priorizaremos no sólo el acceso a la educación sino también la calidad de la enseñanza”, dijo al tiempo precisar que el objetivo es integrar a todas y todos los jóvenes a las actividades académicas, para dotarlos de herramientas en la búsqueda de una vida mejor, alejada de los vicios y conductas antisociales.

Precisó que el Proyecto Alternativo de Nación, con el que se trabajará en Chiapas, contempla un programa orientado no sólo a evitar que la juventud se quede sin estudios sino a generar las condiciones para que se capaciten laboralmente en instituciones y empresas públicas o privadas, donde recibirán un apoyo económico mientras adquieren experiencia para el trabajo.

“Nuestro próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya lo ha resumido en una frase: becarios sí, sicarios no. Queremos para las y los jóvenes más motivos de esperanza y menos frustración, que no sientan que se les ha cancelado el futuro”, dijo.

Finalmente, destacó la importancia de brindar a las y los jóvenes de Chiapas las oportunidades que les permitan construirse un mejor futuro, sobre todo a quienes son de escasos recursos pues, al ser los más excluidos, ven a la educación ya no como un derecho sino como un privilegio al que pocos tienen acceso.