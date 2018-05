Más de tres partidos firmarán candidatura común a favor de RAG: Julián Nazar

ASICh

Partido político local que no vaya en alianzas para contender en las elecciones del primero de julio de este año, corre el riesgo de perder su registro por el porcentaje de las votaciones que debe obtener en las urnas, sostuvo el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chiapas, Julián Nazar Morales.

Al ser entrevistado en la víspera que se venza el plazo que dio el TRIFE para que los cinco partidos en coalición con el PRI, presenten un nuevo convenio con la figura de candidatura común, informó que hasta este miércoles antes de la media noche tienen para cumplir con la resolución.

Aseguró que no tiene duda que este miércoles firmarán la coalición más de tres partidos que garantizarán el triunfo contundente del candidato Roberto Albores Gleason.

Indicó que en el reciente primer debate de los candidatos a Gobernador, Roberto Albores Gleason estuvo respaldado también por los dirigentes de los partidos políticos Nueva Alianza, Verde Ecologista y Chiapas Unidos.

Enfático dijo que con estas las estructuras del PRI y las de estos partidos, se garantiza sacar adelante un proceso electoral limpio, transparente y sobre todo participativo.

No vulnera si uno de los cinco partidos ya no quisiera seguir en la coalición, porque inclusive el PRI por si solo es competitivo y la gente tiene deseo de que su partido lleve al próximo gobernador, sobre todo conozca a Chiapas, sus necesidades. Y ese es Roberto Albores Gleason, quien es joven, pero con una madurez política y de trabajo.

Sin menos cabos de las alianzas el PRI es competitivo, pero yendo acompañados será arrasador, porque las sumas arrojarían el triunfo con tranquilidad en el proceso, subrayó.

Estamos puestos en la plataforma política de abrirnos a las alianzas con los partidos que quieran participar, pero también estamos sabedores que el que quiere correr una aventura de ir solo, lo puede hacer. Pero, nadie en su sano juicio va a querer dar un salto al vació sin saber que le espera, aseveró.

Asimismo, invitó a toda la sociedad a presenciar el II debate de los candidatos a la Presidencia de la República el 20 de este mes, a las 9:30 de la noche, donde confirmarán que las mejores propuestas enfocadas a la atención de los niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores las trae José Antonio Meade.

En tanto, en Chiapas el próximo gobernador será Roberto Albores Gleason porque ni se asusta ni se raja, porque también trae las mejores propuestas, y porque el PRI trae un depliegue a ras de tierra para promover el voto y despertar conciencias de los ciudadanos. ASICh