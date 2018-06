MATÍAS ALMEYDA: DARÁ SU VEREDICTO

POR LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ NAVA

Él pastor del Rebaño Sagrado, el argentino Matías Almeyda, está próximo a dar su veredicto a la Nación Rojiblanca. El último mes ha sido muy agitado para el Club Deportivo Guadalajara, sumido en una crisis a nivel administrativo y económico, que ha venido a joder el actual proyecto deportivo.

Pese a que a las Chivas les espera un semestre histórico, en el cual jugarán los campeonatos de Liga MX y Copa MX, además del próximo Mundial de Clubes en diciembre, el proyecto deportivo liderado por Almeyda se tambalea.

Se especula que la relación entre el entrenador y la alta dirigencia del equipo está desgastada, una vez que éste no ha defendido los intereses de la misma ante el plantel de futbolistas, durante la pasada temporada del Clausura 2018.

Primeramente, El Club Guadalajara no supo lidiar públicamente con la situación de Osvaldo Alanís, el defensor que acabó su contrato y no quiso renovar, para así irse libre a jugar en Europa. La Directiva quería sacar dinero por la operación y no pudo hacerlo. Osvaldo fue vital para el equipo éste semestre.

Posteriormente, el plantel de jugadores hizo público que la directiva no les había pagado los bonos de hace un año por los campeonatos de Liga y Copa del Clausura 2017. Ésta información explotó previo a que las Chivas jugaran la final internacional contra Toronto, misma que ganaron y les dio el pase al Mundial. Ni Jorge Vergara ni Higuera, tomaron parte en las celebraciones del campeonato.

Entre tantos jaloneos, Matías Almeyda informó que tan pronto pise Guadalajara, después de pasar una temporada de vacaciones en su natal Argentina, expondrá su veredicto acerca de la actualidad que atraviesa en el club, y si seguirá al frente o no como entrenador.

VAN RANKIN Y SEPULVEDA:

REFUERZOS CHIVAS

El Guadalajara consiguió del Draft, al defensor José Carlos Van Rankin proveniente de los Pumas de la UNAM, y al mediocampista ofensivo Ángel Sepúlveda proveniente de Monarcas Morelia. Además vuelven al equipo Miguel Ponce y Mario De Luna, ambos defensores cuya carta pertenece al equipo y jugaron en Necaxa el último semestre.

El Guadalajara no pudo retener a tres jugadores clave, ganadores de la última época con el equipo: 1) el defensor Osvaldo Alanís, quién jugará la próxima temporada en España con el Getafe; 2) el portero Rodolfo Cota, de quién no se pudo pagar lo que solicitaba el Pachuca para renovar el préstamo del jugador; 3) y el mediocampista Rodolfo Pizarro, quien estuvo un año y medio en el equipo y se volvió en un gran ídolo.